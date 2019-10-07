Ким Кардашьян прилетела крестить детей в Армению

Вагаршапат, 7 октября. Американская актриса и модель Ким Кардашьян-Уэст с сестрой Кортни Кардашьян посетила Армению и крестила там детей.

Знаменитость из США решила провести крестины своих троих детей в Эчмиадзинском монастыре, информацию об этом телеканалу «360» подтвердили прихожане.

Этот монастырь является духовным центром Армянской апостольской церкви и одной из главных религиозных достопримечательностей Вагаршапата, а также служит резиденцией католикоса всех армян.

Крестным отцом детей Кардашьян-Уэст стал один из дьяконов Эчмиадзина.

Младшему сыну звезды, Псалму, при крещении дали имя Вардан. Остальным детям определили имена Григор и Ашхен.

Незадолго до поездки Кардашьян опубликовала в своем Instagram архивное фото, на котором запечатлена с сестрой Кортни.

«Пора в Армению», — подписала фотографию американская модель.

Как рассказывает «360», сестры Кардашьян прибыли в Армению, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), хотя местным жителям запомнились по визиту в монастырь.

Один из местных жителей отметил, что представительницы семьи Кардашьян приезжают в Армению раз в год или в два.

«Я сегодня их видел, они заходили в нашу церковь с ребенком. Принесли свои подарки и крестили своих детей. Всех троих! Все люди их фотографировали. Они крестились. Они каждый год-два приезжают сюда. Они в последний раз как приезжали, миллион долларов подарили нашей церкви, весь мир это знает», — рассказал телеканалу житель Эчмиадзина Армен.

Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель. В 2014 году она третий раз вышла замуж, ее последним избранником стал известный американский рэпер Канье Уэст. У пары четверо детей.