В Сети шокированы видео похищения плачущей 16-летней невесты в Киргизии

Бишкек, 7 октября. Интернет-пользователей возмутила видеозапись похищения 16-летней невесты в Киргизии. Ролик появился в аккаунте bezpredelkg в Instagram.

На кадрах видно, как девочка, которую, предположительно, хотят выдать замуж против ее воли, пытается вырваться из рук нескольких женщин. Девочка-подросток кричит и плачет, однако женщины, не обращая на это внимания, не отпускают ее. При этом на фоне происходящего звучит музыка, в комнате люди смеются.

В подписи к видео говорится, что инцидент произошел в Таласе. Спустя несколько часов администратор группы разместил сообщение с призывом помочь найти точное место.

Пользователей социальных сетей шокировало поведение взрослых, которые игнорируют нежелание ребенка вступать в брак.

« Она еще ребенок», — написал chinara1996st. «Она же еще маленькая», — добавил ruslanov226. «Каменный век. Смешно слышать, что Киргизия бурно развивающаяся страна», — написал timurka.aliev

Юзеры также потребовали возбудить уголовное дело и наказать причастных к похищению невесты людей.

«Срочно возбудите уголовное дело», — написал пользователь с ником ashirali_uulu. «Посадить», — потребовал baaeell. «Посадите всех, кто там еще», — добавил nur_ik_men.

В пресс-службе УВД Таласской области сообщили, что по факту случившего идет проверка.