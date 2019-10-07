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В Сети шокированы видео похищения плачущей 16-летней невесты в Киргизии

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В Сети шокированы видео похищения плачущей 16-летней невесты в Киргизии

Бишкек, 7 октября. Интернет-пользователей возмутила видеозапись похищения 16-летней невесты в Киргизии. Ролик появился в аккаунте bezpredelkg в Instagram.

На кадрах видно, как девочка, которую, предположительно, хотят выдать замуж против ее воли, пытается вырваться из рук нескольких женщин. Девочка-подросток кричит и плачет, однако женщины, не обращая на это внимания, не отпускают ее. При этом на фоне происходящего звучит музыка, в комнате люди смеются.

В подписи к видео говорится, что инцидент произошел в Таласе. Спустя несколько часов администратор группы разместил сообщение с призывом помочь найти точное место.

Пользователей социальных сетей шокировало поведение взрослых, которые игнорируют нежелание ребенка вступать в брак.

«Она еще ребенок», — написал chinara1996st.

«Она же еще маленькая», — добавил ruslanov226.

«Каменный век. Смешно слышать, что Киргизия бурно развивающаяся страна», — написал timurka.aliev

Юзеры также потребовали возбудить уголовное дело и наказать причастных к похищению невесты людей.

«Срочно возбудите уголовное дело», — написал пользователь с ником ashirali_uulu.

«Посадить», — потребовал baaeell.

«Посадите всех, кто там еще», — добавил nur_ik_men.

В пресс-службе УВД Таласской области сообщили, что по факту случившего идет проверка. 

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