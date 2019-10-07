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Улица Путина появилась в центре Цхинвала

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Улица Путина появилась в центре Цхинвала

Цхинвал, 7 октября. Власти Южной Осетии назвали в честь президента России Владимира Путина одну из центральных улиц Цхинвала, сообщил мэр города Алан Кочиев.

Было принято решение назвать в честь президента России улицу, которая до этого являлась Московской. Кочиев отметил, что это одна из красивейших улиц столицы Южной Осетии. Переименование состоялось 7 октября — в день рождения российского лидера.

«Решение принято комиссией с учетом той помощи и поддержи, которую оказывает Южной Осетии Российская Федерация и Владимир Владимирович лично, — констатировал глава города. — Переименование обсуждалось давно, но решение принято сегодня, в день рождения российского президента».

Улица Путина появилась в центре Цхинвала

На улице Путина находятся Аллея славы, новый университетский комплекс и стадион Южной Осетии. В Цхинвале также есть микрорайон «Московский» с переулком, который носит имя Путина.

7 октября президенту России исполнилось 67 лет. Этот день глава государства провел на природе в окружении родных и друзей.

Ранее нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил Путина с днем рождения. Поздравительный пост он опубликован в Instagram-аккаунте Putin Team.

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Источник: РИА Новости
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