Соловьев посоветовал Собчак не постить фейки, а заниматься «замечательным Богомоловым»

Москва, 7 октября. Ксения Собчак опубликовала ссылку на видео, на кадрах которого якобы запечатлен известный журналист Владимир Соловьев, облитый пометом «человека в костюме чайки», и высказала свое мнение. Телеведущий резко отреагировал на комментарий коллеги.

Ссылку на ролик Собчак разместила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«На это видео можно, как на огонь, смотреть бесконечно», — прокомментировала она.

На видео, как оказалось, запечатлен не Соловьев, а неизвестный мужчина, который стал «жертвой» французского комика Реми Гайяра. Ролик появился в Сети еще в 2014 году. На российского телеведущего герой видеозаписи не похож, однако один из пользователей Facebook написал, вероятно, в шутку, что это именно он.

«Соловьев в Италии на озере Комо и его белая лодка», — подписал ролик мужчина под ником Ali Ali.

Соловьев с иронией ответил на поступок Собчак. Он посоветовал коллеге не постить фейки, а заниматься «замечательным Богомоловым».

«Вообще-то во время медового месяца Ксении Анатольевне следует заниматься несколько иным и уделять внимание счастливому мужу», — заявил он в интервью.

Журналист также признался, что не знает, стало ли причиной колкости со стороны Собчак в его адрес высказывание, которым он прокомментировал свадьбу телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Соловьев, напомним, назвал торжество «шоу фриков».

Напомним, для торжественной церемонии бракосочетания Собчак и Богомолов выбрали 13 сентября, выпавшее в этом месяце на пятницу. Довольно необычная дата, считающаяся несчастливой, привлекла внимание общественности. В центре обсуждения затем оказалась и сама свадьба, которая получилась весьма эпатажной — пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».

После заключения брака пара обвенчалась в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Для поездки в церковь молодожены сменили катафалк на карету. Венчание вызвало волну критики в адрес пары, Богомолова и вовсе заподозрили в прохождении церемонии некрещеным. Во время праздничного ужина Собчак исполнила откровенный танец в корсете и чулках с красной подвязкой.