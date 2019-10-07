Песков объяснил повышение зарплат президента и премьера РФ

Москва, 7 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил повышение с октября зарплат главы государства, премьер-министра, главы СК РФ и генпрокурора.

«Да, плановая индексация», — сказал представитель Кремля в комментарии РИА Новости.

Согласно указу главы государства, с 1 октября денежное вознаграждение, которое выплачивается президенту и председателю правительства РФ, увеличивается на 4,3%. На столько же были увеличены и зарплаты председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора Юрия Чайки. Обеспечить финансирование этих расходов поручается правительству.

Ранее были названы российские города-лидеры по уровню зарплат. Ими стали Москва (97 тыс. рублей) и Южно-Сахалинск (90,6 тыс. рублей). На третьем месте — Салехард, на четвертом — Сургут, и замыкает пятерку Ханты-Мансийск.