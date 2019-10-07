Разведение сил в Донбассе перенесено на 9 октября, заявили ВСУ

Золотое, 7 октября. Намеченное на понедельник разведение войск в Донбассе в районе населенного пункта Золотое перенесено на среду, 9 октября. Об этом сообщило командование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации телеканала «112 Украина», разведение войск может начаться 9 октября в 12.00.

СМИ также сообщает, что местные жители выступают против отсрочки процедуры и требуют начать процесс разведения войск как можно быстрее. Однако есть и те, кто опасается завершения этого процесса из-за страха перед возможными последствиями.

«Кое-кто считает, что на самом деле разведение войск нужно сделать как можно скорее, а некоторые, наоборот, боятся этого, потому что не знают, чем все это закончится. И сейчас командование ВСУ и ООС пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые останутся между обеими сторонами. Со своей стороны они сделают все возможное для безопасности населения», — рассказывает СМИ.

Напомним, на заседании контактной группы в Минске 1 октября было принято решение о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе. Специальный представитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик рассказал, что процедура запланирована на 7 октября.

7 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что ВСУ не начнут отводить свои силы из населенных пунктов Донбасса в назначенный день из-за нарушения перемирия. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сказала, что Киев намеренно сорвал разведение войск.

Отвод сил является одним из условий проведения саммита «нормандской четверки».

В 2014 году власти Украины объявили о проведении военной операции против жителей Донбасса, которые отказались подчиняться новому киевскому правительству после государственного переворота.