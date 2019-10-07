В Совфеде рассказали, как Крым обойдет западные санкции

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет запущено уже через пару месяцев, в декабре этого года. Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как открытие движения российских поездов на полуостров поможет развитию его промышленности, а также оценил возможность восстановления пассажирского сообщения Крыма с Украиной.

Из Крыма с любовью

— Сергей Павлович, скоро будет запущено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Как это повлияет на промышленность полуострова?

— Улучшится логистика, улучшится транспортное обеспечение работы промышленных предприятий в Крыму, это очевидно. Проще будет решать вопросы доставки сырья, доставки готовой продукции на территорию Крыма и, наоборот, из Крыма на материковую часть Российской Федерации. У нас есть, что поставлять.

— Товары Крыма нуждаются в железнодорожном транспорте?

— Да. Это и наша сельскохозяйственная продукция, и промышленная продукция. Скажем, наш завод «Титан» и другие химические заводы Крыма выпускают продукцию, которую, конечно, нужно поставлять в Россию железнодорожным транспортом. Это позволит снизить цену на продукцию, что сделает ее более конкурентоспособной.

Made in Crimea

— Какие проблемы стоят сейчас перед промышленностью полуострова?

— Проблемы были у промышленности Крыма в период его нахождения в составе Украины. Сейчас же производство развивается большими темпами. Все наши судостроительные заводы начали работать, они загружены серьезными заказами. Есть проблемы только из-за того, что Крым находится под санкциями и реализация продукции в ЕС и других странах мира имеет определенные сложности.

— Что надо сделать, чтобы наконец решить этот вопрос?

— Об этом мы уже думали. В конце концов, не обязательно указывать Крым в качестве места происхождения продукции — достаточно отметки, что это произведено в России. Мы над этим работаем. Нам надо восстановить все то, что было разрушено за время нахождения полуострова в составе Украины.

Крым догонит материк

— Это посильная для России задача?

— Безусловно. Что-то мы уже не сможем восстановить, потому что оно было разрушено полностью. Есть такие предприятия: тот же самый завод по производству телевизоров в Крыму — его больше нет. А вот судостроительные заводы мы все восстановим. Заводы, которые работали на военную продукцию, тоже восстановим. Работа в этом плане идет, планомерная и постоянная.

— Сколько времени на это может уйти?

— Многое уже восстановлено. Пройдет пять-десять лет, и мы встанем вровень с другими регионами РФ по уровню развития, а в чем-то и обгоним их. Обгоним в санаторно-курортной сфере — рекреационный потенциал Крыма восстанавливается ускоренными темпами. Это связано с ростом числа отдыхающих, приезжающих в Крым, причем открытие пассажирского сообщения через мост предсказуемо увеличит их количество. В целом, восстановление экономики полуострова идет по всем фронтам и направлениям.

Связи с Украиной сохраняются

— Украина решила возобновить транспортное сообщение с Крымом. Насколько это сейчас актуально для Крыма?

— Киевские власти имеют в виду, что лишь создадут условия для граждан Украины до пограничного перехода с Крымом. Это тоже что-то, создание хоть каких-то условий для граждан Украины, чтобы они могли ездить на полуостров, и, соответственно, для крымчан, чтобы ездить на Украину. Ссорятся ведь киевские политики — и втягивают в эту ссору граждан Украины. На самом деле связи сохраняются: крымчане ездят на Украину, и украинцы по разным причинам ездят к нам.

— То есть вас не смущают намерения Киева?

— Если полностью восстановится сообщение Украины с Крымом, думаю, это будет неплохо. Но убежден, восстанавливать сообщение Украине надо не только с Крымом, а полностью со всей РФ. Это правильно, это в интересах украинских граждан. А уж мы-то, крымчане, от этого не пострадаем.