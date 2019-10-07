Главные новости 7 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 7 сентября.

Глава нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий заявил, что никогда не покинет оставленное украинскими военными село Золотое. Боевики «Азова» заняли село Золотое перед отводом войск в Донбассе.

Оппозиция через финансируемый Ходорковским Фонд Немцова позволяет Западу вмешаться во внутренние дела РФ. Форум Бориса Немцова — площадка для западного вмешательства в дела России.

Американская ядерная ракета пролетела рядом с пассажирским Airbus. Инцидент попал на видео. Пассажирский Airbus чудом разминулся в небе с баллистической ракетой США.

В Сети опубликованы первые отрывки книги о Жанне Фриске. Автором выступил друг ушедшей из жизни певицы Геннадий Куркин. Опубликованы отрывки из книги об умирающей Фриске.

Владимиру Путину 7 октября исполняется 67 лет. Редакция ФАН подготовила инфографику о том, как президент отмечал дни рождения. Как Владимир Путин отмечает свои дни рождения.

Авторы известных политических Telegram-каналов объяснили шквал критики Навального в адрес RT. Симоньян подверглась травле из-за расследования RT о махинациях Навального с биткоинами.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в слезах покинула шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Волочкова в слезах убежала из студии НТВ после разговора о Керимове и Ветлицкой.

Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости потребительского набора в 100 городах России. Названы города РФ с самыми высокими зарплатами.

Эксперты агентства «Автостат» назвали наиболее популярные среди пожилых россиян марки автомобилей. Эксперты назвали самые популярные автомобили среди пенсионеров в России.

22-летняя дочь Анастасии Заворотнюк выложила в свой Instagram фотографию, где она позирует в платье с глубоким декольте. Дочь Заворотнюк снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте.