Путин получил поздравления с Днем рождения от Лукашенко и Додона. События дня. ФАН-ТВ

Мир в Донбассе откладывается?

Мир откладывается. Вооруженные силы Украины не будут выводить свою армию из населенных пунктов Донбасса Золотое и Петровское. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Причиной такого решения стало нарушение перемирия. Якобы несколько дней назад эти села обстреляли.

«Наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов», — заявил Пристайко.

Военные должны были покинуть территорию сел 7 октября. И не только возможные взрывы стали этому преградой. Сегодня же боевики полка «Азов» заняли территорию вблизи села Золотое. По словам командира Андрея Билецкого, в село их якобы позвали местные жители. Как считает экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, боевики «Азова» находятся в Донбассе для срыва всех минских договоренностей. А отвод войск — важное условие проведения нового саммита «нормандской четверки», группы, которая занимается урегулированием ситуации на востоке Украины.

«Судя по всему, определенным лицам мир в Донбассе не нужен, так как все уже поставлено на поток. Таким образом, эта вакханалия на Украине будет продолжаться. Зеленский, грубо говоря, не в состоянии взять все в свои руки. К тому же нужно учитывать, что готовится Майдан», — поясняет Журавко.

По словам министра иностранных дел Украины, чтобы приступить к разведению сил в Донбассе, нужно теперь вновь ждать истечения семи дней. Появится ли новая преграда к мирной жизни? Будем надеяться, что нет. И узнаем через неделю.