Путин получил поздравления с Днем рождения от Лукашенко и Додона. События дня. ФАН-ТВ

Мир в Донбассе откладывается?
Мир откладывается. Вооруженные силы Украины не будут выводить свою армию из населенных пунктов Донбасса Золотое и Петровское. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Причиной такого решения стало нарушение перемирия. Якобы несколько дней назад эти села обстреляли.
«Наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов», — заявил Пристайко.
Военные должны были покинуть территорию сел 7 октября. И не только возможные взрывы стали этому преградой. Сегодня же боевики полка «Азов» заняли территорию вблизи села Золотое. По словам командира Андрея Билецкого, в село их якобы позвали местные жители. Как считает экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, боевики «Азова» находятся в Донбассе для срыва всех минских договоренностей. А отвод войск — важное условие проведения нового саммита «нормандской четверки», группы, которая занимается урегулированием ситуации на востоке Украины.
«Судя по всему, определенным лицам мир в Донбассе не нужен, так как все уже поставлено на поток. Таким образом, эта вакханалия на Украине будет продолжаться. Зеленский, грубо говоря, не в состоянии взять все в свои руки. К тому же нужно учитывать, что готовится Майдан», — поясняет Журавко.
По словам министра иностранных дел Украины, чтобы приступить к разведению сил в Донбассе, нужно теперь вновь ждать истечения семи дней. Появится ли новая преграда к мирной жизни? Будем надеяться, что нет. И узнаем через неделю.
Допинговые манипуляции
Из-за допинговых манипуляций наша страна может пропустить сразу две Олимпиады. Это летние игры в 2020 году и зимние в 2022-ом. Об этом рассказал генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Причина такого возможного решения — скандал вокруг московской антидопинговой лаборатории. В сентябре председатель комитета Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор заявил, что данные в столичной лаборатории были изменены.
«Знаете, бывает, что мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной представителям WADA, нельзя изменить одним случайным нажатием», — замечает Ганус.
В сентябре прошлого года РУСАДА восстановили в правах. Россия должна была предоставить специалистам WADA доступ к данным московской лаборатории, где и выявили нарушения. 9 октября представители нашей страны на встрече с экспертами WADA должны будут объяснить, откуда в базе данных взялись изменения.
Путин отмечает День рождения
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свой День рождения. Главе государства исполнилось 67 лет. Поздравления российскому лидеру сыпятся со всех уголков страны и из-за рубежа. В своем Facebook-аккаунте глава Молдавии Игорь Додон написал, что уверен: опыт и энергия Владимира Владимировича позволят усилить роль России на международной арене. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал своему коллеге успехов в реализации намеченных планов. Праздник Владимир Путин отмечает на природе в кругу близких и друзей. Это один из редких моментов, чаще всего в этот день глава государства находится на работе. Праздники в плотный президентский график вписываются не всегда. А в этот раз еще накануне Дня рождения президенту даже удалось прогуляться по сибирской тайге. Там он провел несколько дней отпуска. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу. Кадры, где президент России покоряет горы, набирают в интернете тысячи просмотров. Пользователи отмечают хорошую физическую форму лидера страны. Редакция ФАН-ТВ также поздравляет президента России с его праздником. Желаем крепкого здоровья и покорения новых вершин.