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Овечкин пожелал Путину оставаться «у руля как можно дольше»

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Овечкин пожелал Путину оставаться «у руля как можно дольше»

Москва, 7 октября. Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Пост опубликован в Instagram-аккаунте Putin Team.

Хоккеист назвал главу российского государства сильным человеком. Он подчеркнул, что российский лидер всегда придерживался правила, согласно которому сильным является тот, кто помогает слабому стать сильнее, а не побеждает его.

Овечкин также констатировал, что Путин является примером для миллионов людей, его «уважают, ценят и боятся».

«Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону», — сказал 34-летний спортсмен.

Овечкин пожелал Путину оставаться «у руля как можно дольше»

Президенту России Владимиру Путину исполнилось 7 октября 67 лет. По словам пресс-секретаря российского лидера, глава государства планирует провести праздник на природе в кругу родных и близких.

Песков сообщил, что Путин принимает поздравления с утра. В Кремле рассказали, кто уже поздравил главу государства с 67-летием.

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