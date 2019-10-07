Семенович призналась, что страдает из-за своей роскошной груди

Москва, 7 октября. Российская певица, актриса и фигуристка Анна Семенович призналась, что страдает из-за своего внушительного размера груди. Об этом она рассказала в интервью в рамках юмористической передачи «Опять топ 5», выходящей на YouTube.

По словам артистки, ей тяжело находить для себя одежду, поскольку любимые ею европейские дизайнеры не шьют стильные вещи на девушек с большими размерами груди.

Семенович подчеркнула, что ей не по душе изменившиеся стандарты красоты, которые напрямую влияют на подростков. В качестве примера певица привела ситуацию, когда 12-летние девочки изнуряют себя диетами для того, чтобы стать похожими на кумиров с обложек глянцевых журналов.

«По подиуму ходят очень худые девушки, и они считают, что это сексуально и красиво. Я против этого», — высказалась Семенович.

Ранее Семенович пообещала спасать мужчин своей шикарной грудью — бывшая участница группы «Блестящие» заверила, что опубликует фотосессию с большим декольте. Свое решение она объяснила тем, что любование женской грудью помогает мужчинам избавиться от стресса.

Отметим, что недавно Семенович стала участницей национального проекта «Экология», в рамках которого она выступает в защиту исчезающих амурских тигров. Для сбора средств для помощи животным провели благотворительный аукцион, на котором звезда в качестве лота определила свидание с собой.

Желающий провести вечер в компании известной артистки нашелся. Средства, которые он заплатил за свидание с ней, направят на спасение исчезающих хищников.