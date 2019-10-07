Америка «борется» с героиновым кризисом при помощи легальных наркопритонов

Героиновый кризис в США достиг немыслимых масштабов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Американское правительство не имеет рецептов лечения этой эпидемии, поэтому недавно администрациями ряда американских городов были приняты решения о создании постоянных «инъекционных пунктов». Там наркоманы могут поставить героиновый укол в вену с использованием чистых игл. Цель введения данной меры — борьба с передозировками, а также вирусными заболеваниями, которые распространяются из-за использования грязных игл и многоразовых шприцев.

Первый подобный центр для наркозависимых должен открыться в Филадельфии (штат Пенсильвания). Несмотря на активное сопротивление консервативной общественности и администрации президента США Дональда Трампа, либерально настроенные главы крупных городов твердо нацелены на создание сети инъекционных пунктов. На полулегальном положении инъекционные центры существуют уже во многих мегаполисах, в их числе Нью-Йорк и Бостон. В 2017 году такой центр был открыт в Сиэтле.

Дальше — легализация тяжелых наркотиков

Учитывая скорость распространения наркомании в Соединенных Штатах, можно быть уверенным, что таких центров в Соединенных Штатах будет появляться все больше с каждым годом. Вероятно, лет через десять они будут настолько же распространены, как кафе, кальянные или пабы. Не будет лишним предположить, что следующим этапом в США будут легализованы употребление и продажа тяжелых наркотиков.

Несмотря на многочисленные исследования, которые показывают, что регулярное употребление легких наркотиков, в частности, марихуаны имеет крайне негативные последствия для организма человека, процесс их легализации продолжается. На сегодняшний день марихуана легализована в 11 штатах и округе Колумбия.

Вопрос времени

Легализация легких наркотиков на всей территории США — вопрос времени. Марихуановые лоббисты делают все возможное, чтобы это произошло как можно скорее. На очереди — тяжелые наркотики. Тем более, что в США активно работают движения, которые последовательно добиваются этого.

Несмотря на то, что США официально начали войну с наркотиками в 1971 году и потратили на это около одного триллиона долларов, ситуация с наркозависимостью и наркоторговлей стала намного хуже, чем была тогда. Главным результатом этой проигранной войны стало пополнение федеральных американских тюрем огромным числом наркоманов и мелких наркоторговцев. Однако это не привело к снижению их численности, а ровно наоборот.