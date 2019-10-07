Международный день врача 2019: загадочная история праздника, почему не отмечают в России

Международный день врача — неофициальный профессиональный праздник медицинских работников, происхождение которого загадочно, и который практически не отмечается в России.

Когда отмечается Международный день врача 2019

Праздник традиционно отмечается в первый понедельник октября, в 2019 году Международный день врача приходится на 7 октября.

Загадочная история праздника

Точных данных об истории появления этого праздника нет. Многие солидные издания сообщают, что праздник был учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако в официальном списке ВОЗ он не значится. Ближайшие «медицинские» праздники ВОЗ — Всемирный день борьбы против бешенства (отметили 28 сентября), Всемирный день зрения и День психического здоровья (оба праздника отмечаются 10 октября).

Возможно, произошла путаница, и инициатива ежегодно отмечать Международный день врача принадлежит не ВОЗ, а другой структуре — международной медицинской гуманитарной организация «Врачи без границ» (Medecins Sans Frontieres, MSF). Среди учредителей этого праздника также принято называть Международный Красный Крест, Мальтийский орден и ЮНИСЕФ.

Подтверждение версии о путанице есть: сообщают, что Международный день врача отмечают с 1971 года, а организация «Врачи без границ» была основана 22 декабря 1971 года в Париже. Сегодня штаб-квартира MSF, в которой работают более 36 тысяч человек (не только медиков), находится в Женеве (Швейцария).

Международный день врача посвящен медикам, которые, сохраняя верность профессиональному долгу, оказывают помощь страждущим вне зависимости от страны проживания, гражданства, вероисповедания и национальности больного, в том числе в зонах вооруженных конфликтов.

Почему праздник не прижился в России

Международный день врача в России малоизвестен и никак особо не отмечается. Дело в том, что в нашей стране очень популярен свой национальный праздник работников здравоохранения — День медицинского работника РФ. День медицинского работника отмечается в России ежегодно каждое третье воскресенье июня. В этом году российские медики отметили свой профессиональный праздник 21 июня.

О том, как важно развивать отечественную медицину, в том числе платить врачам достойную зарплату, недавно говорил президент РФ Владимир Путин.

Говоря о подвиге отечественных врачей, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напоминает, что искусство врачевания идет из глубокой древности, и что врачом был апостол Лука.