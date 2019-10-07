Военный парад прошел в Луганске в честь первого юбилея Народной милиции ЛНР

Луганск, 7 октября. Военный парад, показательные выступления различных родов войск, а также выставка вооружения и военной техники прошли на территории военно-патриотический парка культуры и отдыха «Патриот» в Луганске по случаю пятой годовщины создания Народной милиции ЛНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Парад принимал верховный главнокомандующий, глава ЛНР Леонид Пасечник, который поздравил военнослужащих Народной милиции с праздником.

«Товарищи военнослужащие! — обратился он к главным героям торжества. — Приветствую вас и от всей души поздравляю с пятой годовщиной создания управления Народной милиции. Глядя на вас, я в очередной раз убеждаюсь, что наша родина находится под надежной защитой закаленных в боевых условиях опытных бойцов. Уверен, и вы прекрасно понимаете, что сегодня мы отстаиваем не только честь и нерушимость ЛНР, а и все ценности Русского мира. Я благодарю вас за службу, за стойкость и за отвагу».

В пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили, что «при проведении парада было задействовано 1018 человек личного состава, 68 единиц боевой техники, 63 единицы специальной техники».

В торжественном параде прошли сводные колоны военнослужащих различных родов войск. Впервые в нем приняли участие женщины-военнослужащие.

Присутствующим продемонстрировали танки Т-64 и Т-72, боевые машины пехоты, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».

Одним из самых ярких и зрелищных выступлений стал танковый вальс. Несмотря на вес и габариты, огромные броневые машины показали непривычную для них подвижность и грациозность.

Позже состоялись показательные выступления различных подразделений Народной милиции. Военнослужащие кинологической службы и разведки показали приемы дрессировки специально обученных собак. Бойцы ремонтного батальона в буквальном смысле разобрали, а затем собрали внедорожник «УАЗ», на котором затем и уехали. Артиллеристы продемонстрировали оперативное развертывание различного оружия. С показательными выступлениями также выступили военнослужащие духового оркестра и роты почетного караула оборонного ведомства республики.