Преемник Могерини сделал заявление о санкциях против России

Брюссель, 7 октября. Возможный преемник Фредерики Могерини Жозеп Боррель высказался о санкциях против России.

По мнению будущего главы дипломатии ЕС, ограничительные меры должны сохраняться до тех пор, пока не произойдут изменения в поведении Москвы. При этом он подчеркнул, что для сохранения и пролонгирования санкций все участники ЕС должны быть едины во мнении.

«Единогласие необходимо», — добавил он.

Ранее Боррель заявлял, что ограничительные меры являются современным геополитическим оружием.

«В качестве оружия используются санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — перечислил дипломат.

Отметим, что российские власти неоднократно заявляли, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. В начале октября президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении антироссийских санкций и не планирует этого делать.