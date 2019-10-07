Сирия, 7 октября. Турция обратилась к жителям северных районов Хасаки и Ракки с призывом к эвакуации. ВКС России осуществили разведывательные вылеты в Идлибе. Восемь человек пострадали в результате взрыва вблизи от Азаза на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территории на юго-востоке от Дейр-эз-Зора на восточном берегу Евфрата; нанесли удары по позициям исламистов на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: подозреваются в организации взрыва западнее Азаза в северной части Алеппо; продолжают укреплять позиции в Северной Ракке; заявили об уничтожении ряда протурецких боевиков в Алеппо.

ВС Турции: направили очередной военный конвой в Идлиб.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что на севере провинции в районах, контролируемых боевиками исламистских бандгрупп, прогремел новый взрыв. Сработало СВУ, установленное на мотоцикле, припаркованном у контрольно-пропускного пункта джихадистов западнее города Азаз. В результате произошедшего не менее восьми человек получили ранения. Предполагается, что транспортное средство было заминировано курдскими радикалами, осуществляющими подпольную деятельность в рамках операции «Гнев оливок». Курды пока не заявляли о своей причастности к инциденту.

Между тем была опубликована информация о последствиях взаимных обстрелов «демократических сил» и протурецких боевиков. Информационный портал ANF News передавал, что в результате столкновений, произошедших со 2-го по 5-го октября, были ликвидированы несколько исламистов. Кроме того, в результате стычек, инициаторами которых, как утверждают курдские СМИ, выступали джихадисты поддерживаемых Турцией бандформирований, были частично разрушены жилые дома гражданского населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что правительственные войска приступили к обследованию местности вокруг населенного пункта Мазлум, расположенного на восточном берегу реки Евфрат к юго-востоку от административного центра провинции. Напомним, город находится в непосредственной близости от занимаемых курдскими силами районов, отношения с которыми на данном направлении в последнее время обострились.

Тем временем в юго-восточной части провинции произошла новая вылазка террористов «Исламского государства». Тот же источник заявляет о нападении боевиков недалеко от города Абу-Кемаль. О последствиях развернувшихся боев пока ничего неизвестно. Напомним, военные эксперты полагают, что джихадистам все еще удается сохранять присутствие в Сирийской пустыне благодаря близости оккупированной США территории на юге Хомса. Как известно, периметр так называемой зоны безопасности составляет 55 километров, тогда как ее контроль практически не осуществляется. Это позволяет боевикам скрываться здесь от преследования Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Идлиб

Не утихают перестрелки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции в южной части провинции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), ответным ударам правительственных сил подверглись зоны дислокации исламистов на подступах к населенным пунктам Кафр-Саджна и Ракайя. После разведывательных вылетов ВКС РФ военнослужащие САА также открыли огонь по военным объектам противника недалеко от города Шейх-Дамас.

Появилась информация о прибытии еще одного конвоя из Турции в Идлиб. Военный источник в сети Twitter (Electro_Media) сообщает о том, что колонна транспортных средств, груженных бетонными конструкциями, направилась в сторону турецких наблюдательных постов, которые были установлены на границах «Большого Идлиба» в рамках соглашения Турции и РФ о создании демилитаризованной зоны.

Провинция Ракка

Twitter-канал (Step_Agency) передает, что «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают возводить укрепления на севере САР вблизи сирийско-турецкой границы. Отмечается, что дополнительные отряды были передислоцированы в район населенных пунктов Айн-Исса и Тель-Абьяд. Между тем, по информации военного источника в Twitter (XXVII27), Турция призвала всех гражданских лиц, проживающих на границе с турецкой провинцией Шанлыуфра, то есть на окраинах Ракки и Хасаки, покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные районы. Напомним, 5 октября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении подготовки к наступлению на севере САР ввиду того, что США не справились со своими обязательствами по созданию «безопасной зоны».

1 Организация запрещена на территории РФ.