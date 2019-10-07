Ученые назвали 15 фактов о мужском здоровье

Москва, 7 октября. Специалисты назвали 15 интересных фактов о мужском здоровье. Оказалось, что представители сильного пола подвержены многим болезням.

Ученые пришли к выводу, что женщины в среднем живут на 13 лет дольше мужчин. Это связано с гормоном эстрогеном.

Однако мужчины дольше сохраняют привлекательность. Их лицо намного медленне теряет коллаген, чем лица женщин. Поэтому визуально мужчины выглядят моложе.

Специалисты напоминают, что мужская кровь на 10% гуще женской, следовательно, у них возрастает риск болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе тромбофлебита.

Эксперты добавляют, что среди мужчин в два раза чаще встречаются пациенты с гастритом и язвой желудка. Представители сильного пола в три раза чаще болеют рассеянным склерозом, пишет Planet Today.

На 50% больше мужчин, которые пишут левой рукой. И это еще не все факты о мужчинах. По статистике среди погибших от удара молнией — 85% мужчин.

Специалисты напоминают, что нужно внимательно следить за своим здоровьем. При этом сложности, связанные с потенцией, в 90% случаев решаемы.

При правильном питании вероятность завести ребенка повышается в разы. Для этого мужчинам нужно есть орехи и пройти детоксикацию.

Именно мужчины предпочитают как можно реже обращаться к врачам. Они сильнее женщин боятся медиков, особенно стоматологов.

По данным ВОЗ, среди населения планеты курит 40% мужчин и только 9% женщин. Их сердца в среднем бьются 70 раз в минуту, а женские — 80 ударов. Последний интересный факт — наличие у мужчин молочной железы, но появление молока у представителя сильного пола считается патологией.