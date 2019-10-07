Политическая помощь России помогает ЦАР вернуться к мирной жизни – эксперт

Телеканал «Россия 1» выпустил вторую часть репортажа корреспондента Александра Рогаткина о жизни в Центральноафриканской республике и помощи стране со стороны Москвы. Политическая поддержка Москвы оказалась успешной, потому что российская сторона заинтересована в благополучии граждан ЦАР и имеет опыт примирения враждующих сторон, убежден доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

В репортаже, который подготовила съемочная группа «Россия 1», представители разных слоев населения республики заявляют на камеру, что с приходом русских обстановка в стране, особенно в столице, стала более безопасной и благополучной. Об этом говорит министр внутренних дел и общественной безопасности ЦАР Анри Ванзе Лингуассара, бригадир полиции младший лейтенант Жюльен Пенгере Кабу и не назвавший своего имени житель ЦАР примерно 18 лет от роду. Последний заметил: «Президент привез русских – поспокойней стало».

С благодарностью о помощи ЦАР говорит министр обороны Мари Ноэль Койяра. В рамках безвозмездной помощи Москва прислала 14 самолетов с вооружением для республики, об этом министр заявила при официальной передаче оружия в столичном аэропорту Мпоко. Предыдущая бесплатная поставка легкого оружия из России произошла в начале 2018 года. Для ЦАР такая помощь бесценна, ведь в декабре 2013 года Совбез ООН ввел оружейное эмбарго в отношении республики, в сентябре 2019 года Совбез впервые согласился немного ослабить эти ограничительные меры, но эмбарго действует до сих пор. Во время госпереворота 2013 года оружейный арсенал ЦАР был разграблен, так что без помощи России республика не смогла бы вооружить даже жандармов и полицейские патрули.

В начале 2019 года российские дипломаты сумели организовать переговоры в Хартуме – руководство ЦАР и руководители повстанческих группировок, контролировавших на тот момент до 80% территории республики, собрались за одним столом, чтобы обсудить пути выхода страны из кризиса. Переговоры завершились подписанием Хартумских мирных соглашений 6 февраля 2019 года. Власти ЦАР и главы 14 военно-политических групп задокументировали общее стремление к национальному примирению и стабильности в стране.

Доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему помощь России Центральноафриканской республике оказалась настолько успешной.

«Россия уже имеет опыт примирения враждующих сторон, прежде всего – центральной власти с руководителями обособленных территорий. В Сирии до сих пор действует Центр примирения враждующих сторон. Мы говорим не только о военной помощи или полицейской помощи, а именно о помощи политической. Проведение гуманитарных операций включает в себя не только поставку продовольствия, оказание помощи в сфере здравоохранения, решение вопросов культурного характера. Мы говорим о том, что страна возвращается к мирной жизни. В любой стране мира люди хотят жить в мире и спокойно воспитывать своих детей. Россия это прекрасно понимает, поэтому мы работаем с теми силами, которые тоже заинтересованы в устроении мира и стабильности в Центральноафриканской республике», – прокомментировал ситуацию Александр Перенджиев.

В репортаже канала «Россия 1» показано, что русские друзья ЦАР уделяют большое внимание гуманитарной деятельности – оборудовали в республике госпитали, где работают русские врачи, устраивают бесплатные кинопоказы российских фильмов с французскими субтитрами, проводят уроки дружбы в школах – рассказывают ученикам, как в советские годы зародилась российско-африканская дружба. Но западные СМИ, в том числе французские издания, игнорируют эту важную помощь, которую оказывают россияне народу ЦАР и пишут, что Москву в республике интересуют только полезные ископаемые и политическое влияние. Член экспертного совета «Офицеры России» не удивлен подобным стремлением очернить деятельность россиян в ЦАР.

«Французы, не только французская власть, но и различные французские финансово-промышленные группы, ревностно относятся к укреплению влияния России в Центральноафриканской республике. Мы понимаем, что все действия гуманитарного характера – это благо для народа ЦАР, но французская сторона и, прежде всего, французские акторы все это воспринимают в штыки только потому, что их не заботит и никогда не заботило благосостояние народа Центральноафриканской республики. Стабильность, безопасность – не их вопросы, их вопрос – получение прибыли, нажива на основе дестабилизации. Дестабилизация – это формирование различных теневых структур, на которых как раз и наживается Запад. Теневые структуры поддерживаются бандформированиями, а нормальная, «белая» экономика работает на государственное укрепление и обеспечение стабильности, поэтому мы за «белую» экономику, в ее основе укрепление самой Центральноафриканской республики. У французов опора на бандформирования и теневую экономику, с помощью которой они получают баснословные прибыли. Вот в этом у нас с ними сильно разошлись дороги», – отметил специалист.

Примечательно, что и в вопросе подготовки военнослужащих российские инструкторы работают более эффективно, чем инструкторы EUTM – европейской миссии по подготовке военнослужащих. Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что российские инструкторы за полтора года подготовили более 3000 военнослужащих армии ЦАР. EUTM за три с лишним года (с июля 2016 года) подготовила 4000 солдат. Причем российские специалисты, в отличие от европейских коллег, проводят тренировки в обстановке, приближенной к реальным боевым действиям – холостые патроны, взрывы пиротехники. Александр Перенджиев назвал причину более высоких результатов российских специалистов.