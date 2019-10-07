Володин рассказал о возможных шагах Госдумы из-за инцидента с Юмашевой

Москва, 7 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в связи с допросом депутата Инги Юмашевой в США будут предприняты «определенные шаги», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Володин сообщил, что депутаты Госдумы ждут возвращения Юмашевой в Россию.

«Мы исходим из того, что завтра коллега Юмашева прилетит на родину. Мы с ней встретимся, обсудим происшедшее», — сообщил Володин журналистам.

Он отметил, что подобное отношение к россиянам недопустимо, а поведение ФБР, спецслужб Соединенных Штатов Америки — «самый настоящий беспредел».

«В этой связи мы не исключаем, что вопрос будем рассматривать на Совете Государственной думы. Если потребуется — будем делать определенные шаги, чтобы не допустить подобное в будущем», — уточнил Володин.

После таких провокаций ни у кого нет желания ехать в командировку, обратил внимание спикер Госдумы.

«Это серьезно осложняет отношения между парламентами. Мы считаем, что это недопустимо», — подытожил Володин.

Напомним, Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», целью которого является укрепление взаимопонимания между народами РФ и США. В аэропорту Нью-Йорка у нее забрали документы и отвели на часовой допрос сотрудника ФБР, который впоследствии предложил продолжить разговор в неформальной обстановке.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что задержание и допрос Юмашевой в Нью-Йорке стали новым доказательством того, что в США не хотят нормального диалога с Россией.