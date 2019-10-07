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МИД РФ уличил австралийскую газету в попытке создать в обществе русофобские настроения

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МИД РФ уличил австралийскую газету в попытке создать в обществе русофобские настроения

Москва, 7 октября. Австралийская газета The Sydney Morning Herald пытается пробудить в обществе русофобские настроения, бездоказательно обвиняя Москву в продвижении своей повестки дня в информационном пространстве посредством телеканала RT. Об этом заявили в МИД РФ.

В сентябре зарубежное издание опубликовало статью «Российская пропаганда подогревает в Австралии страхи по поводу вреда здоровью от технологий 5G» с обвинениями, которые не были подкреплены хоть какими-то доказательствами.

«Вынуждены констатировать, что речь идет об умышленной попытке манипуляции общественным сознанием с целью запугать австралийских граждан мнимой «российской угрозой», — говорится в сообщении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание, что The Sydney Morning Herald в своем материале ссылалось на оценки оперативной рабочей группы Евросоюза по стратегическим коммуникациям на восточном направлении East StratCom Task Force. Дипломаты подчеркнули, что данный интернет-портал не раз уличали в распространении фейков по заказу антироссийски настроенных кругов в некоторых странах ЕС.

Стоит отметить, что ряд европейских стран давно выступает с безосновательными обвинениями в адрес RT. В частности, в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в документе главными «угрозами» называли RT и Sputnik. Затем некоторые западные политики выступили с обвинениями в адрес этих изданий, заявив, что они якобы «вмешивались» в выборы во Франции и США, и не приведя при этом доказательств. В Москве указали на голословность нападок в адрес журналистов.

Как напомнил ранее замглавы ДИП МИД России Максим Буякевич, никто не имеет права определять СМИ как пропагандистское, если оно официально работает на территории страны в правовом поле.

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Источник: Пресс-служба МИД РФ
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