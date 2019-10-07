Угодивший в наркоскандал Резник уходит с поста главы комиссии по образованию

Санкт-Петербург, 7 октября. Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник оставит должность председателя комиссии по образованию, культуре и науке. Об этом петербургский парламентарий сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото поданного им заявления.

Напомним, весной депутат угодил в скандал, заявившись на первомайское шествие, как отметили очевидцы, в неадекватном состоянии. Позже в прессу просочилась информация, что петербургский парламентарий находился в наркотическом опьянении. Возмущенная общественность стала требовать отправить депутата в отставку. Жители Северной столицы считали, что Резнику не место во власти, а тем более у руля комиссии по образованию, культуре и науке.

Коллеги Резника призывали его сдать тест на наркотики. Однако парламентарий не прислушался к совету членов ЗакСа.

Сам Резник не дал никаких внятных комментариев о попавших в Сеть видео, где он курит, предположительно, травку. Депутат лишь посмеялся над возмущенными людьми и подчеркнул, что не собирается «бегать по врачам».

Как отметили «Невские новости», гнев общественности мог не на шутку напугать Резника. Стоит напомнить, что после обнародования скандальных материалов он сбежал в Прагу и ждал, когда скандал вокруг его персоны приутихнет на Родине. После возвращения петербургского чиновника пикеты время от времени повторялись, в полицию и прокуратуру даже поступали заявления с просьбой проверить видеозаписи с Резником в главной роли.

Уход с поста главы комиссии в данном контексте — весьма закономерный для Резника шаг. Ведь к его личности было приковано слишком много внимания. Прессе также стали известны и другие «темные делишки». Так, парламентария подозревают в обогащении на рюмочной в центре Северной столицы и участии в коррупционном сговоре и вымогательстве у строительных корпораций города. Однако сам Резник называет причиной отставки свою недавнюю дискуссию с председателем ЗакСа Вячеславом Макаровым, который пристыдил его за то, что он «зажигает» на митингах со скандальным блогером Алексеем Навальным и пытается расшатать спокойную обстановку в городе. По всей видимости, парламентарий просто ждал повода, которым можно было бы объяснить свое решение уйти с должности.