Племянник Михаила Хачатуряна знал об издевательствах над сестрами

Москва, 7 октября. Племянник убитого Михаила Хачатуряна Арсен знал об издевательствах над сестрами, которые находятся под следствием. При этом он называл погибшего «заботливым отцом».

Один из самых активных защитников памяти Михаила Хачатуряна в показаниях следователям настаивал на том, что погибший хорошо обращался с дочерьми. По его словам, москвич заботился о них и был «святым человеком».

На вопрос, известно ли ему об издевательствах, Арсен отвечал отрицательно. Как пишет KP.Ru, в переписке от 2 марта прошлого года Арсен узнает подробности избиения Ангелины.

Девушка отправила фото со следами крови и рассказала, что отец ударил ее ключами.

«Просто ненормальный… Только никому не показывай это фото. И никому ничего не рассказывайте. Он черт», — написал Арсен Ангелине.

Данную переписку приобщили к материалам уголовного дела. Адвокаты сестер Хачатурян считают, что Арсен и другие родственники пытаются обелить семью, поэтому они и дают ложные показания.

По словам правозащитника Алексея Липцера, родственники Хачатуряна сговорились. Они либо пытаются не порочить семью, либо хотят угодить матери убитого, пояснил адвокат.

Расследование убийства Михаила Хачатуряна завершено, стороны знакомятся с материалами. Дело могут передать в прокуратуру, направить на доследование или закрыть, рассказал адвокат Алексей Паршин.

Напомним, что трех сестер Хачатурян обвинили в убийстве отца. Девушки признались в совершении преступления и объяснили, что отец долгое время над ними издевался. В СК РФ признали факты насилия над сестрами.