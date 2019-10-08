Более 100 сирийских семей вернулись в освобожденный от боевиков Кусейр

Дамаск, 8 октября. Сотни жителей Кусейра продолжают возвращаться в родной город, совсем недавно в регион вернулась новая партия из 150 семей, которые были вынуждены скитаться из-за терроризма. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Прибытие беженцев в Кусейр началось несколько недель назад и продолжается до сих пор. Сирийские власти предоставляют все основные услуги возвращающимся семьям, которые впоследствии будут работать над восстановлением города, каким он был до войны — сельскохозяйственным, с большими экономическими возможностями.

Промышленная палата Хомса и Директорат промышленности оценили состояние Кусейра в данный момент и разработали план по переоснащению отрасли и предоставлению возможностей трудоустройства для возвращающихся семей.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что жители всех освобожденных регионов сирийской республики активно возвращаются в родные дома, после того как сирийская правительственная армия изгнала оттуда террористические организации.

Ранее сообщалось, что более 400 сирийских семей, прибывших в страну, получили материальную поддержку от правительства. Серия непрерывных выплат населению города Кусейр продолжится в ближайшие дни и недели. Губернатор Хомса Талал аль-Барази заявил, что в рамках директив правительства о возвращении всех перемещенных лиц в свои районы жители Кусейра начали возвращаться три месяца назад.

Власти сирийской провинции Хомс разработали специальную программу по предоставлению основных услуг, которая осуществляется в сотрудничестве с различными государственными учреждениями, а также неправительственными организациями и Красным Полумесяцем для повышения стабильности ситуации городе. Кроме того, продолжаются работы по перемещению завалов и открытию улиц.