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Совет Госдумы обсудит участие Володина в Европейской конференции спикеров парламентов

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Совет Госдумы обсудит участие Володина в Европейской конференции спикеров парламентов

Москва, 7 октября. Совет Государственной думы обсудит участие председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина в Европейской конференции спикеров парламентов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Приглашение получено. Этот вопрос планируем обсудиться одном из ближайших Советов Государственной думы. Правильно, чтобы решение было принято сообща, вместе со всеми фракциями Государственной думы», — рассказал журналистам Володин. 

Если будет принято положительное решение, то в делегацию войдут представители всех политических фракций, уточнил председатель Госдумы. 

«Мы предполагаем, что такой формат участия будет более эффективен», — уверен Володин.

Совет Госдумы обсудит участие Володина в Европейской конференции спикеров парламентов

Напомним, ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин приглашен в Страсбург на Европейскую конференцию спикеров парламентов.

В понедельник, 7 октября, Володин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Российскому лидеру исполнилось 67 лет.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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