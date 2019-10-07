Курды назвали «ударом в спину» уход США из Сирии перед началом турецкой операции

Москва, 7 октября. Президент США Дональд Трамп одобрил вероломное вторжение войск Турции в северо-восточные районы Сирии, в которых проживает курдское население. Об этом говорится в заявлении командования вооруженной коалиции «Сирийских демократических сил» (СДС).

«Неожиданный вывод американских военнослужащих из пограничных городов Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд стал для курдов ударом в спину. США таким образом нарушили гарантии, которые были даны курдскому населению», — говорится в заявлении.

Командование СДС отмечает, что «турецкое вторжение» нанесет ущерб процессу борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), благодаря чему главари ИГ могут снова вернуться в Сирию.

6 октября глава Белого дома Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Позднее Эрдоган сообщил, что США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии перед операцией, которая, как ожидается, будет проведена Турцией к востоку от Евфрата. По его словам, окончательное решение о проведении операции может быть принято в ближайшие дни. Главной целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от вооруженных курдских формирований, а также создание там зоны безопасности. При этом вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.

Стоит отметить, что мирные жители Сирии уже давно воспринимают отряды курдов как очередных террористов, глядя на зверства, которые они совершают на подконтрольных им территориях. Сами курды отказываются от переговоров с Дамаском по вопросу доставки гуманитарной помощи на подконтрольную им территорию.

При этом в предстоящей турецкой операции на территории Сирии будут задействованы поддерживаемые Анкарой боевики так называемой «умеренной оппозиции», которые известны своей жестокостью по отношению к курдам.

1 Организация запрещена на территории РФ.