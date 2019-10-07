Володин поздравил Путина с днем рождения

Москва, 7 октября. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Да, у меня была такая возможность. Поздравил», — сказал Володин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста после заседания Совета Думы.

Напомним, президенту России 7 октября исполняется 67 лет. К праздничной дате Федеральное агентство новостей подготовило инфографику о том, как Путин отмечал свой день рождения в предыдущие годы. Например, в прошлом году глава государства провел праздник в кругу родных, близких и друзей.