В ДНР призвали Киев не фантазировать о мифических шансах на выборах в Донбассе

Украинские политики абсолютно не разбираются в реалиях Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного Совета ДНР, руководитель депутатской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

Выборы в Донбассе

У партии украинского лидера Владимир Зеленского «Слуга народа» есть шансы на выборах на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил депутат от данной партии, глава парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко.

«Я думаю, потенциал Зеленского и его партии не стоит недооценивать. Будем бороться», — заявил Яременко.

Ранее он сообщал, что Киев собирается в самое ближайшее время провести местные выборы на Украине, включая территории ДНР и ЛНР. Украинские власти ожидают, что выборы пройдут весной. Кроме того, Яременко заявил, что Киев может и не признать итоги выборов на территории Донбасса, однако их проведение позволит Киеву начать диалог с новоизбранными местными властями.

«Мифические шансы»

По словам Валерия Скороходова, жители Донецкой и Луганской народных республик не интересуются политической жизнью на Украине.

«Такое мнение говорит о том, насколько украинские депутаты не ориентируются в реалиях республик. Наши граждане в большинстве своем не следят за деятельностью украинских партий, очень ограниченный процент населения интересуется даже просто новостями из СМИ Украины. Пусть лучше украинские политики разберутся с тем, что делается у них на майдане, чем фантазируют о своих мифических шансах в Донбассе», — резюмировал Валерий Скороходов.

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый пункт включает в себя проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. После этого уже на постоянной основе вступает особый статус Донбасса.