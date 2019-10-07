В Доме моды Зайцева «удивились» иску властей Москвы на 58 млн рублей

Москва, 7 октября. Департамент городского имущества Москвы требует взыскать с Дома моды Вячеслава Зайцева более 58 млн рублей.

Иск поступил в Арбитражный суд столицы и пока еще не запущен в производство. Детали спора не раскрываются, пишет «Федерал Пресс». При этом представители Дома моды 81-летнего дизайнера заявили, что никакой информацией на этот счет не обладают и для них самих подача иска «большая новость».

«Это профанация какая-то! У нас такой информации нет. Кто допустил эту информацию в СМИ? Мы вот тоже сидим и удивляемся»,— добавили помощники модельера в комментарии Пятому каналу.

По предварительным данным, претензии департамента связаны с задолженностью по аренде.

Вячеслав Зайцев является одним из самых известных российских модельеров. Причем его имя приобрело мировую известность еще в советское время. Всесоюзный дом моделей он оставил в конце 70-х годов и в 1982 году открыл собственный Дом моды.