Россия возвращается в Африку, чтобы продолжить дело СССР

23-24 октября в Сочи пройдет первый в истории саммит Россия — Африка. Эксперты и страны-участницы возлагают на предстоящий форум большие надежды, поскольку он откроет новые возможности и перспективы, в частности более широкое сотрудничество в сфере образования.

Это поможет континенту восполнить нехватку специалистов и рабочих в разных областях, а России наладить более тесные связи с африканскими странами для будущего взаимовыгодного партнерства. Сейчас правительство еще решает, как будет проходить этот процесс, однако уже известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится об увеличении числа иностранных учащихся в российских образовательных учреждениях.

Как заявил эфиопский доцент РУДН Зенебе Кинфу в разговоре с Федеральным агентством новостей, на сегодняшний день в Африке проживает более 1,2 миллиарда человек. Естественный прирост населения за последние 30-40 лет составил около 700 миллионов человек. Из-за такого быстрого демографического прироста Африка попросту не успела подготовить себе кадры для обучения населения.

«Всего на африканском континенте около сотни вузов, много колледжей и техникумов, однако их недостаточно. У Африки нет столько ресурсов в этом плане, как у России, поэтому африканским странам нужны специалисты всех областей, особенно в здравоохранении, инфраструктуре и энергетике», — рассказал Кинфу.

По его словам, большинство городов Африки до сих пор живут без электричества - только в Эфиопии 65% населения не имеет доступа к электричеству. Кроме того, слабо развита инфраструктура, что доказывает отсутствие нормальных дорог, мостов и зданий социального значения. Еще одной серьезной проблемой для африканцев является доступ к чистой питьевой воде, что часто приводит к различного рода заболеваниям.

«В Африке очень мало врачей на такое количество населения, по этой причине лечением больных в основном занимается младший медицинский персонал», — сетует доцент РУДН.

Также Зенебе Кинфу подчеркнул, что отношения между Россией и Африкой улучшились, о чем свидетельствует предстоящий форум.

«Саммит Россия — Африка - это первый подобный форум, который наделен большими перспективами для всех его участников. То, что Россия решила организовать подобное, говорит о важном событии – РФ возвращается в Африку, чтобы продолжить дело СССР. Если правительства африканских стран и России проявят желание, то это точно произойдет. Мы этого давно хотели, но все зависит от решений и договоренностей, которые примутся на саммите», — резюмировал доцент РУДН Зенебе Кинфу.

СССР и Африка активно сотрудничали в сфере образования, что положительно отразилось на отношениях между странами в будущем. Сейчас Россия собирается возобновить это партнерство, чтобы продолжить начатое дело Советского Союза.

Фонд «Росконгресс» сообщил, что форум Россия — Африка в общей численности примет более 6,5 тысячи гостей, включая представителей российского и африканского бизнеса, официальные делегации и журналистов из разных стран. Для участников саммита уже забронированы около 9 тысяч номеров в 30 гостиницах Сочи. Известно, что саммит Россия — Африка станет регулярным, он будет проводиться каждые два года поочередно в одной из африканских стран и в России.