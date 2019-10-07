В Госдуме предложили немедленно запретить вейпы в России

Москва, 7 октября. Вейпы в России необходимо немедленно запретить. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов.



Ранее о возможном введении запрета на вейпы через два-три года прессе рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

«Я сторонник запрета вейпов, потому что это то же самое курение и, более того, это пропаганда курения, — озвучил он свое мнение. — И более того, они очень вредны».

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» также напомнил, что ранее в СМИ появились сообщениях о смерти от вейпов «в другой стране».

«Нам нельзя допустить, чтобы у нас люди начали умирать из-за этих вейпов. Поэтому немедленно надо их запретить», — уверен Тумусов.

Кроме того, парламентарий положительно ответил на вопрос корреспондента ФАН о том, готов ли он выступить с такой инициативой.

Напомним, из-за курения вейпов в США умерли по меньшей мере 18 человек, а у почти 1100 граждан были диагностированы легочные заболевания. Соответствующая информация представлена в специальном докладе, который был подготовлен целым рядом экспертов из нескольких американских Центров по контролю и профилактике заболеваний. Согласно документу, новые случаи смертей были выявлены еще в 15 штатах. Специалисты отмечают, что чаще всего, в семи из десяти случаев, заболевают мужчины.