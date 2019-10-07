Ходорковский собирается использовать КПРФ для захвата власти в России

Москва, 7 октября. Глава признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров появился на Конгрессе независимых депутатов, организаторами которого выступили депутаты Мосгордумы от КПРФ. Примечательно, что он создал в Петербурге ассоциацию депутатов и выступил с предложением объединить две структуры.

Как пишет «Политика Сегодня», это в очередной раз подтверждает, что беглый олигарх Михаил Ходорковский взял под контроль большинство депутатов КПРФ и использует их в своих целях.

Пешки столичной политики

Летний политический сезон 2019 года в Москве выдался крайне жарким. По мнению экспертов, выборы в Мосгордуму оказались резонансными и скандальными из-за действий так называемой несистемной оппозиции, которая самыми разными методами пыталась пробиться в столичный парламент.

Больше всех «выделился» блогер Алексей Навальный и его сторонники. Ни один из выдвиженцев от Навального не прошел регистрацию кандидатом: МГИК поймал их на массовых фальсификациях подписей. Несмотря на этот провал, Навальный по итогам выборов в Москве назначил себя победителем. Эту позицию он обосновал тем, что в Мосгордуму прошла часть из тех кандидатов, которых блогер внес в свою систему «Умного голосования».

При этом выяснилось, что почти все прошедшие в столичный парламент кандидаты, указанные в списке «Умного голосования», состоят в КПРФ. Этот факт не прошел мимо внимания журналистов, и коммунистов обвинили в «сговоре» с либералами. Однако эту позицию разделяют не все: по мнению политологов, показатели КПРФ на выборах не связаны с «либеральными кругами», так как партия является второй по популярности в стране. Навальный же просто вписал в свой список наиболее сильных кандидатов, чтобы получить шанс заявить о своей роли в чужих достижениях после провала собственных сторонников. При этом сами коммунисты поспешили откреститься от проекта Навального — как и другие партии, представителей которых блогер, не спросив, внес в списки «Умного голосования».

На этом фоне незамеченным остался тот факт, что представителей КПРФ продвигал и Михаил Ходорковский. В его списке из 65 «рекомендованных» кандидатов в депутаты Мосгордумы 30 оказались коммунистами, а это почти 50% всего перечня. Мандаты получили только девять из этих кандидатов.

Как отмечает издание, список Ходорковского так же можно было бы счесть попыткой приписать себя к чужой победе, однако дальнейшие действия коммунистов говорят, что «рекомендации» олигарха они получили неслучайно.

Конгресс независимых депутатов

С подачи депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина коммунисты из Мосгордумы провели Конгресс независимых депутатов. Мероприятие состоялось в минувшую субботу. При этом приглашение на Конгресс не получил Дмитрий Гудков, у которого крайне натянутые отношения с компартией.

Зато на мероприятии появился неожиданный гость из Петербурга Андрей Пивоваров — координатор «Объединенных демократов». Ранее он инициировал создание в Санкт-Петербурге местной Ассоциации муниципальных депутатов. На конгрессе в Москве Пивоваров предложил объединить обе организации в одну структуру. При этом он также возглавляет признанную нежелательной в РФ организацию «Открытая Россия», которая связана с Ходорковским.

Ранее телеканал НТВ опубликовал расследование «Кукловоды протеста». Журналисты выяснили, что Андрей Пивоваров и «Открытая Россия» вывозят молодых российских политиков за границу, где тех обучают ведению «грязных» политических кампаний и организации массовых беспорядков.

Таким образом, оба объединения «независимых депутатов» оказались под полным контролем Михаила Ходорковского. И если в Петербурге это Андрей Пивоваров, то в Москве — депутаты от КПРФ, первые контакты с которыми олигарх начал устанавливать еще 90-е годы.

Как отмечает издание, очевидно, что Ходорковский продолжает использовать старые методы и пытается дорваться до власти в России сразу двумя способами — легальным и не очень. Нежелательную «открытку» он использует для манипуляции агрессивными и молодыми оппозиционерами, а компартия нужна ему для установления контроля над более зрелым избирателем, которого не привлекают погромы и беспорядки.