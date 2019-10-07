День Сергия Радонежского 2019: когда отмечают, традиции и народные приметы

Во вторник, 8 октября, православные отмечают День памяти преподобного Сергия Радонежского. Подробнее об этом празднике — в материале Федерального агентства новостей.

Игумен Сергий Радонежский, всея России чудотворец, живший в годы монголо-татарского ига, преставился Богу 8 октября 1392 года (25 сентября — по старому стилю). С XV века Русская православная церковь почитает этого основателя нескольких монастырей, в том числе Троице-Сергиевой лавры под Москвой, в лике преподобных — это особый разряд святых, угодивших Богу монашеским подвигом. А еще Сергий Радонежский считается величайшим подвижником Русской земли и покровителем учащихся.

Житие Сергия Радонежского

О жизни Сергия Радонежского первым написал его ученик Епифаний Премудрый, впоследствии тоже причисленный к лику святых. В этом «Житии» рассказывается о чудесах, произошедших с Сергием Радонежским, и не говорится, когда преподобный появился на свет. Дата его рождения указана в житии, составленном архиепископом Никоном, — 3 мая 1319 год. Но в трудах других исследователей называются иные даты рождения Сергия Радонежского, а потому доподлинно не известно, в каком возрасте он преставился. По одной версии — в 70 лет, по другой — в 78.

Родился Сергий Радонежский в селе Варницы под Ростовом «от родителей благородных и благоверных» Кирилла и Марии. Он с самого рождения был особенным ребенком — еще будучи в утробе матери, трижды закричал во время литургии, отказывался брать материнскую грудь в постные дни и не принимал молока от кормилицы…

При крещении мальчику дали имя Варфоломей. Когда мальчику было семь лет, его вместе с братьями Стефаном и Петром отдали учиться грамоте. Братья обучались успешно, а у Варфоломея дело не шло, за что его наказывал учитель и ругали учителя. И тогда отрок принялся «со слезами молиться Богу», пишет Епифаний Премудрый. А однажды юный Варфоломей встретил на поле возле дуба таинственного старца, которому рассказал о своих проблемах с учебой, и после совместной молитвы и вкушения святой просфоры учение ему стало даваться легко, и он стал знать грамоту лучше братьев и всех сверстников. Это событие изобразил художник Михаил Нестеров на своей картине «Видение отроку Варфоломею».

Не достигнув и 12 лет, Варфоломей стал соблюдать строгий пост и молиться по ночам. Примерно тогда же его родители обеднели и семье пришлось переехать в город Радонеж. Варфоломей мечтал принять монашеский подвиг, родители не возражали, но просили дождаться их смерти. Когда это произошло, Варфоломей отдал свою долю наследства младшему брату и вместе со старшим ушел на пустынное жительство. После долгих поисков браться «наконец пришли в одно место пустынное, в чаще леса, где была и вода», пишет Епифаний. Они соорудили там келью, а затем построили небольшую церковь, которую освятили во имя Святой Троицы.

Стефан недолго жил в пустыни с братом и ушел в монастырь, где жизнь была не столь трудна и сурова. Оставшись один, Варфоломей призвал игумена Митрофана и принял от него монашеский постриг с именем Сергий. Через какое-то время вокруг него стала селиться монашеская братия. Считается, что Троице-Сергиева лавра была основана в 1342 году. Сергий стал вторым ее игуменом (первым был Митрофан) и пресвитером. Он запретил монахам просить подаяние и постановил, чтобы иноки жили своим трудом, подавая им в этом пример.

Помимо Троице-Сергиевой лавры преподобный основал еще несколько монастырей. «Тихими и кроткими словами» Сергий примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиниться князю московскому Дмитрию Иоанновичу. Благодаря этому удалось победить в Куликовской битве, за что князь получил прозвище Дмитрий Донской. Накануне сражения он приходил к старцу Сергию, которому очень верил, и спрашивал, стоит ли ему воевать против татарской орды, которую созвал Мамай.

«Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и, если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с великой честью вернешься», — ответил князю Сергий Радонежский.

А когда выступившие в поход русские воины увидели многочисленное и свирепое татарское войско и остановились, размышляя, как же быть, явился гонец с посланием от святого, в котором говорилось:

«Без всякого сомнения, господин, смело выступай против свирепости их, нисколько не устрашаясь, — обязательно поможет тебе Бог».

За шесть месяцев Сергий радонежский предвидел свою кончину и уведомил об этом монахов.

«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную», — наставлял перед смертью святой.

Преподобный Сергий скончался в 1392 году, через 30 лет были обретены его мощи, которые сейчас находятся в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 1919 году большевики вскрыли мощи преподобного и до 1946 держали их в музее, после чего вновь вернули церкви.

По молитвам Сергий Радонежского произошло немало чудес. Но как отмечал патриарх Кирилл в одном из интервью, «смысл чудес не в самом факте нарушения законов природы, но в подтверждении близости человека к Богу, которому все возможно».

«Главное чудо преподобного Сергия — он сам», — подчеркивал предстоятель РПЦ.

Народные традиции и приметы

В народе день преставления Сергия Радонежского прозвали капустником. В этот день было принято всей семьей квасить капусту в деревянных бочках, которые заранее окуривали чабрецом и натирали чесноком, а на дно клали несколько ароматных веточек можжевельника. Эти нехитрые секреты придавали квашеной капусте необыкновенный вкус и аромат.

Кроме того, на Руси на Сергия Радонежского было принято готовить блюда из курицы и яиц, потому что преподобного считали хранителем этой домашней птицы.

Обязательно в этот день утром посещали церковные службы, чтобы почтить память святого. У его икон молились о счастье, удаче во всех делах, в работе и учебе. Просили и здравии — как телесном, так и духовном.

А по погоде 8 октября судили, когда начнется зима: если в этот день выпадал первый снег, то установление зимы ждали 21 или 22 ноября.