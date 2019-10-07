«Странности» Навального могут свидетельствовать о его возвращении к кокаину

Москва, 7 октября. Блогер Алексей Навальный может быть наркоманом. В Сети обсуждают странное поведение главы так называемого ФБК, которое по многим признакам сходится с тем, что наблюдается у наркозависимых людей.

Поведение Навального сильно напоминает поведение людей, употребляющих кокаин, передает Nation News и отмечает, что блогер мог вернуться к пагубной зависимости, зафиксированной очевидцами в 2017 году.

СМИ обращает внимание на некоторые видеоролики с участием Навального, по которым действительно можно заметить странную, неуместную жестикуляцию и характерный для наркоманов «стеклянный взгляд».

Например, в посвященном известному блогеру и интервьюеру Юрию Дудю ролике от 15 сентября жесты Навального суетливы, речь спутана, зачастую невнятна, а взгляд блестящий и еще более «стеклянный», чем обычно.

В видео о победах «Единой России» от 29 сентября Навальный также активно жестикулирует, часто закусывает губы и прикрывает глаза. Последнее может говорить о том, что они слишком чувствительны к свету. Повышенную чувствительность к свету вызывает кокаин.

Активную жестикуляцию Навального в СМИ заметили и в ролике от 6 октября, посвященном телеведущему Владимиру Соловьеву.

Кроме того, в этом видео журналисты обратили внимание на странную мимику блогера. Если наблюдать за ней, складывается ощущение, что у Навального из-за потери чувствительности несколько нарушена работа мускулов лица.

Более странным, чем на видео, поведение блогера выглядит вживую. На кадрах журналистов ВВС, сделанных перед акцией «Отпускай!», в поведении Навального также можно проследить характерные симптомы употребления кокаина — повышенную суетливость, многократно повторяющиеся движения и постоянное облизывание губ.

Особенно красноречивым выглядит навязчивое втягивание блогером воздуха одной ноздрей. При этом уже давно ходят слухи, что Навальный не посещает митинги, предварительно не взбодрившись стимуляторами, отмечает СМИ.

В марте 2017 года Навального уже уличали в возможном употреблении кокаина на открытии штаба в Волгограде. Тогда в глаза очевидцам бросились постоянные потирания носа и ладоней, а также размазывание по деснам некоего вещества. Кто-то в толпе закричал: «Он под коксом!».

Поведение блогера Nation News в апреле этого года прокомментировал специалист — психолог и общественный деятель, координатор национального антинаркотического союза Михаил Минаков.

«То, на что обратили внимание — сбивчивая речь, зрачки, стеклянные глаза, резкие движения могут быть — это очень похоже на действие стимуляторов, есть такая симптоматика. Хотя мы и не можем ничего утверждать однозначно, так как нужны факты», — объяснил эксперт.

После скандала в Волгограде Навальный, возможно, на какое-то время попытался «завязать», поскольку в октябре 2017 года имел заметно более здоровый вид и не напоминал человека на стимуляторах.

Фактов, доказывающих употребление Навальным запрещенных наркотических веществ нет, поэтому его странное поведение может лишь свидетельствовать об употреблении кокаина, но категорично записывать его в ряды наркоманов нельзя.

Кроме того, не исключено, что такое необычное поведение и нездоровый вид обусловлены чередой политических неудач и семейными трудностями.

Ранее стало известно об опасном увлечении дочери Навального Дарьи. В переписке с подругой девушка обсуждала запрещенные вещества.