Нейрохирург рассказал о шансах Заворотнюк на выздоровление

Москва, 7 октября. Победить глиобластому невозможно, современная медицина может только помочь продлить жизнь больному, заявил доктор медицинских наук, нейрохирург Павел Шнякин.

Доктор медицинских наук отметил, что глиобластома растет по-особенному и прорастает во все структуры мозга. По его словам, опухоль растет стремительно — «два-три месяца всего может пройти от того момента, как человек был совершенно здоров, до тяжелых симптомов».

«Когда мы говорим — не смогли спасти человека, даже известного, даже у которого больше возможностей, надо понимать, что во всем мире решение, — как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни», — озвучил Шнякин в беседе с KP.Ru шансы больных на выздоровление.

Доктор обратил внимание на то, что причины развития рака мозга понять сложно, сообщил «ФедералПресс». Кроме того, осложняет ситуацию то, что не все препараты могут проникнуть в мозг, добавил эксперт.

Медик считает, что будущее в лечении этой страшной болезни стоит, по его мнению, за химиотерапией, которая должна выйти на абсолютно другой уровень.

Летом в прессу просочилась информация об ухудшающемся здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. По неподтвержденным данным, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» рак мозга на последней стадии, отметил РИАМО. Семья артистки никак не комментирует эти сообщения, при этом знакомые 48-летней знаменитости подтвердили, что Заворотнюк тяжело больна.