Сирийская армия обнаружила снаряды боевиков на северо-западе провинции Хама

Дамаск, 8 октября. Сирийские силы безопасности обнаружили различные снаряды и противотанковые ракеты в штаб-квартире террористической организации «Джейш аль-Изза» во время прочесывания освобожденного города Кафр-Набуда, расположенного в северо-западной части Хамы. Этот район не так давно был освобожден сирийской правительственной армией, сообщает специальный корреспондент Федерального агентств новостей (ФАН).

Силы безопасности в сотрудничестве с военными подразделениями пытаются максимально обезопасить районы, освобожденные от терроризма, прежде чем мирные жители сирийской республики вернутся обратно.

Среди обнаруженного оружия было несколько противотанковых ракетных установок, пулеметов, танковых снарядов, РПГ и 120-мм минометов. Все это было спрятано в одной из штаб-квартир террористов «Джейш аль-Изза».

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда сирийская правительственная армия обнаруживает оружие боевиков при осмотре освобожденных городов и населенных пунктов сирийской республики. Как правило, это происходит практически каждый день. Кроме того, в регионе работает специальная бригада саперов, которая занимается разминирование самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, оставленных джихадистами.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности обнаружили оружие и противопехотные мины во время осмотра ферм в районе деревни Арбаин.

Источник в сирийской службе безопасности сообщил, что, во время одной из подобных вылазок силам безопасности Сирии удалось обнаружить оружие, боеприпасы и различные снаряды, оставленные террористическими организациями в фермах деревни Арбаин в северной части Хамы. Среди обнаруженного оружия были ракетные установки, противотанковые мины, 60- и 120-мм минометные снаряды, танковые снаряды, 14,5-мм пулеметы и гранаты для АГС.