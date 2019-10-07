ЛНР готова действовать решительно в случае провокаций националистов на линии разграничения

Луганск, 7 октября. Луганская Народная Республика надеется, что представители ООН и ОБСЕ не позволят Киеву сорвать мирный план урегулирования конфликта в Донбассе. При этом Народная Милиция ЛНР готова и дальше решительно действовать для обеспечения безопасности республики. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР лейтенант Иван Филипоненко.

По его словам, на фоне согласования очередных мирных инициатив в Минске, лидеры националистических группировок пытаются спровоцировать обострение на линии соприкосновения в Донбассе.

«В частности, лидер «Национального корпуса» Андрей Белецкий заявил о прибытии в район населенного пункта «Золотое-4» группы ветеранов ООС, готовых «защищать» поселок в случае отвода украинских войск», — пояснил Филипоненко.

Представитель Народной милиции ЛНР также напомнил, что недавнее высказывание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который заявил, что при отводе украинских войск от линии соприкосновения на Донбассе «фортификационные сооружения не будут разбираться на случай, если возникнет необходимость туда вернуться».

По словам Филипоненко, власти республики обеспокоены вероятностью срыва намеченного мирного процесса и возможным обострением ситуации на линии разграничения в Донбассе.

«В связи с этим, мы призываем представителей миссий ООН и ОБСЕ повлиять на политическое руководство Украины с целью недопущения срыва мирных инициатив, предложенных представителями стран-участников Нормандского формата» — подчеркнул Филипоненко.

Он также добавил, что Народная милиция ЛНР продолжит отстаивать территориальную целостность и суверенитет республики, а также готова действовать решительно в случае возникновения провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.

«В свою очередь, хочу заявить, что Народная милиция делает все возможное для защиты территориальной целостности и суверенитета молодой Республики и безопасности наших граждан. Мы готовы к решению конфликта мирным путем, и неукоснительно соблюдаем Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной, готовы действовать решительно», — подчеркнул Филипоненко.

Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение безопасного доступа наблюдателей ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое для осуществления контроля за выполнением процесса отведения сил и средств украинской стороной.

Напомним, 1 октября 2019 года официальный представитель Киева на переговорах контактной группы в Минске Леонида Кучмы подписал «формулу Штайнмайера». Документ предполагает отвод техники и вооружений от линии разграничений в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

6 октября лидер леворадикальной организации «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что боевики «нацкорпуса» заняли населенный пункт Золотое, который ранее находился под контролем Народной милиции ЛНР.