Стала известна победительница конкурса «Миссис Европа 2019»

Мадрид, 7 октября. Конкурс «Миссис Европа», в котором принимают участие замужние женщины, прошел на испанском острове Гран-Канария, его победительницей стала представительница Эстонии, а россиянка завоевала титул второй вице-миссис. Об этом рассказала хозяйка соревнования, болгарка Меги Савова.

По ее словам, на конкурсе, который проводится уже на протяжении 11 лет, выбирают не столько красавиц, сколько самых достойных замужних женщин Европы. В ходе мероприятия участницы обсуждают проблемы домашнего насилия, обмениваются опытом благотворительности.

«Мы провели вечер национального костюма, вечер талантов», — рассказала Савова.

В этом году главная награда конкурса досталась Людмиле Карпиковой из Таллина​​​. Обладательницей титула «вторая вице-миссис Европа-2019» стала жительница Калуги Нина Мельникова. Титул «Мама Европы» вручили конкурсантке из Украины.

Всего в соревновании принимали участие 24 женщины из разных уголков Европы. Известно, что у большинства из них минимум три ребенка.

Согласно установленной традиции, следующий конкурс проведут в стране, где родилась победительница. Таким образом, самую красивую европейскую женщину 2020 года будут выбирать в Таллине.

Напомним, 8 декабря в Китае пройдет соревнование «Миссис Земной шар». Представлять РФ на международном конкурсе красоты будет обладательница титула «Миссис России–2019» Ксения Кривко из Кемерово. Она рассказывала ранее, что для поддержания формы занимается в спортивном зале не менее трех раз в неделю, посещает курсы йоги и не употребляет мясо в пищу.

Ранее прошел конкурс «Мисс Украина — 2019», его победительницей стала Маргарита Паша. С ней произошел примечательный случай — девушка отказалась после победы давать интервью на украинском языке. Свое желание общаться на русском она объяснила «следованием законам Вселенной».