Мосгорсуд признал законным приговор ударившему полицейского провокатору Беглецу

Москва, 7 октября. Московский городской суд признал законным приговор провокатору Даниле Беглецу, осужденному за применение неопасного насилия к полицейскому на незаконном митинге 27 июля в центре столицы.

3 сентября Тверской суд Москвы приговорил Беглеца к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сторона защиты обжаловала это решение. Сегодня Мосгорсуд признал постановление суда первой инстанции законным и обоснованным.

Беглец был признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Отметим, что при вынесении приговора были учтены все смягчающие обстоятельства, а именно то, что до этого мужчина не привлекался к уголовной ответственности, не состоял на учетах, трудоустроен, имеет положительные характеристики с места работы. У него на иждивении находятся гражданская супруга и двое малолетних детей. Сам Беглец полностью признал вину и заявил, что хочет возместить потерпевшему ущерб и принести извинения.

Напомним, незаконный митинг, который состоялся 27 июля, перерос в массовые беспорядки. Некоторые участники акции пытались атаковать правоохранителей: они распылили перцовый баллончик и бросали в силовиков куски асфальта и бутылки.

Организацией несанкционированных акций в столице занимались сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать на выборы в Мосгордуму. Отказ МГИК был законным: оппозиционеры превысили допустимый порог недействительных подписей. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были признаны недействительными 14,67% собранных подписей. Среди поданных в МГИК подписных листов также были обнаружены случаи фальсификации подписей избирателей и выявлены факты использования «автографов» мертвецов.