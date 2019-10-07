На Кипре разгорелся скандал из-за расистского нападения местных жительниц на россиянку

Ларнака, 7 октября. Серьезный скандал разгорелся на Кипре после расистского нападения трех местных жительниц на россиянку. Киприотки толкали пострадавшую и требовали, чтобы она «убиралась домой». Видео инцидента россиянка опубликовала на своей странице в Facebook.

Нападение произошло 5 октября на парковке в Ларнаке. Светлана Зайцева, которая уже 20 лет живет на Кипре и имеет местный паспорт, увидела, как автомобиль врезался в припаркованную машину, после чего водитель попытался уехать с места ДТП. Россиянка побежала за автомобилем, размахивая руками. Только после этого машина остановилась.

«Вышли три киприотки, начали меня обзывать, три раза меня толкнули, один раз плюнули мне в лицо. Пытались, чтобы я ушла и не дождалась полиции. При этом ругались на таком мате, что я за 20 лет на Кипре не слышала», — поделилась пострадавшая.

Зайцева сообщила, что женщин все же забрали в полицию. В ответ киприотки написали заявление, в котором обвинили россиянку в незаконной видеосъемке.

Для кипрской общественности данный инцидент стал настоящим шоком. Вице-президент «русскоязычной» партии «Эго о политис» («Я гражданин») Иван Михневич сообщил, что многие просто не поверили в существование ксенофобии на Кипре.

«Данный случай — это не просто ксенофобия, это немыслимый в XXI веке расизм, немыслимый ни для России, ни для Соединенных Штатов, ни для Евросоюза в целом. <…> Общественные, политические деятели давали по этому поводу комментарии, извинялись», — рассказал Михневич РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что данная проблема существовала и раньше, однако никому не удавалось записать подобный инцидент на видео. По словам Михневича, жители Кипра считают причиной произошедшего провал в образовании и воспитании.

В социальных сетях большинство киприотов осудили расистский инцидент. Очень многие восхищались смелостью россиянки, которая дала отпор нападавшим.

«Мне стыдно за их поведение, и я надеюсь, что они наказаны», — написала местная жительница о своих соотечественницах.

Однако высказывалась и другая точка зрения. Так, аккредитованный в МИД РФ кипрский журналист Паникос Игнатиу написал на своей странице в Facebook, что всех русских необходимо выслать с Кипра. Позднее он все же удалил из соцсети записи с расистскими формулировками.

Отметим, что Кипр является одним из самых популярных направлений у российских туристов. Кроме того, граждане РФ часто приобретают жилье в этой стране.