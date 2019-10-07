«Русский экзархат» в Европе вошел в состав РПЦ

Москва, 7 октября. Русская православная церковь приняла в свою юрисдикцию Архиепископию русских церквей в Западной Европе. Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам, в ходе заседания Священного синода РПЦ в Троице-Сергиевой лавре было принято решение удовлетворить обращение клириков Западноевропейского экзархата, обратившихся с просьбой о включении их в юрисдикцию РПЦ.

«Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата. Для нее установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции», — пояснил епископ.

Ранее Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была в составе Константинопольского патриархата. 27 ноября 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске Архиепископии.

В середине сентября 2019 года архиепископ Западноевропейского экзархата Иоанн (Реннето) направил главе РПЦ, патриарху Кириллу, письмо, в котором проинформировал о том, что клирики и миряне архиепископии желают присоединиться к Московскому патриархату. Кроме того, архиепископ попросил принять его вместе с общинами «в каноническое общение и единство с Московским патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни».

14 сентября Священный синод РПЦ рассмотрел обращение Иоанна, присвоив ему титул архиепископа Дубнинского и постановив принять находящиеся под его руководством приходы в юрисдикцию Московского патриархата.