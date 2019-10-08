Сирийские власти делают все возможное для возвращения беженцев на родину

Дамаск, 8 октября. После восстановления безопасности и стабильности в сирийской провинции Хомс, которая была освобождена благодаря усилиям Сирийской арабской армии (САА), жители Кусейра активно возвращаются в родные дома в рамках социальной программы сирийского правительства по возвращению беженцев на родину. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Более 400 семей, прибывших в сирийскую республику, получили материальную поддержку от сирийских властей. Серия непрерывных выплат населению города Кусейр продолжится в ближайшие дни и недели.

Губернатор Хомса Талал аль-Барази заявил, что в рамках директив правительства о возвращении всех перемещенных лиц в свои районы жители Кусейра начали возвращаться три месяца назад.

Губернатор Хомса добавил, что провинция Хомс разработала план предоставления основных услуг в сотрудничестве между различными государственными учреждениями, неправительственными организациями и Красным Полумесяцем для повышения стабильности ситуации городе. Кроме того, продолжаются работы по перемещению завалов и открытию улиц.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Жители Кусейра заявили, что счастливы вернуться в свой город после многих лет скитаний. Они также подчеркнули, что будут прилагать усилия для восстановления и обработки своей земли, чтобы вернуть город Кусейр в довоенное экономическое состояние.

Ранее сообщалось, что сирийские власти в сотрудничестве с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) продолжают отслеживать перемещения через контрольно-пропускной пункт Абу-Духур в восточной части Идлиба. Он был открыт специально для перемещенных лиц, которые хотят покинуть районы, контролируемые террористами запрещенной в России «Джебхат-ан-Нусры», и перейти на безопасную территорию.