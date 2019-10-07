Шантаж России ордой дронов-киллеров так и останется несбыточной фантазией Киева

Проект бюджета для Минобороны Украины на 2020 год, составленный администрацией президента Владимира Зеленского, покрывает менее 50% заявленных Генеральным штабом ВСУ потребностей. Такое мнение высказал в интервью украинской газете «Зеркало недели» директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Фактически это проект бюджета «топтания на месте», лишающий Киев надежд на превращение ВСУ в профессиональную армию, а также оснащение последней новейшими образцами вооружения и военной техники, уверен Бадрак. Хотя лишь такая армия, получившая в качестве одного из элементов «асимметричного щита сдерживания российской агрессии» множество дронов-камикадзе, способна обеспечить обороноспособность Украины, считает эксперт.

Насколько серьезную угрозу могут представлять для России украинские дроны-камикадзе? В вопросе разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

«Желание изменений не подтверждено ресурсами»

Как нетрудно догадаться уже из самого названия статьи Бадрака — «Бюджет-2020: шлагбаум для развития армии» — беспилотники интересуют директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения лишь постольку поскольку. Другое дело — сокращение военных расходов администрацией Зеленского.

«Самое главное — ничего принципиально в [украинской] армии в будущем году не изменится, поскольку желание изменений не подтверждено ресурсами», — с горечью констатирует Бадрак.

Особое беспокойство у автора статьи вызывает ожидаемое урезание сразу на 1,14 млрд грн статьи расходов «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования». Бадрак не задается вопросом, где находящаяся в состоянии глубочайшего экономического кризиса «незалежная» отыщет деньги для удовлетворения всех «хотелок» своих военных. Эксперт выше таких «мелочей», поэтому предпочитает не искать деньги, а громко негодовать.

«С самого начала команда Зеленского и не скрывала, что оборонка и армия не попадают в область приоритетов перестройки страны, реально проект бюджета и программа правительства для ряда экспертов стали ощутимым сигналом, что государственный корабль может взять рискованный курс. Или даже ошибочный».

Словом, дополнительные деньги на «оборонку» надо найти и — точка! Как именно — не мои проблемы!

А еще необходимо учредить украинский аналог Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США, известного также как DARPA и отвечающего за разработку новых технологий для использования в интересах Пентагона, считает киевский эксперт.

Показательно, что уже на традиционный вопрос «Где деньги, Зин?», то есть откуда возьмутся средства на создание DARPA в Киеве, ответа от Бадрака мы вновь не получим. Зато узнаем, что нынешнее руководство ВСУ представляет собой «ментально воспитанный советским временем генералитет», по старинке готовящийся воевать фронтами и армиями. При таком раскладе Украина «не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией».

«Есть ли адекватный подход к реализации задачи защиты территории и суверенитета [украинского] государства?» — задается вопросом Валентин Бадрак. И тут сообщает, что такой подход есть. Заключается он в применении ВСУ высокотехнологичных образцов военной техники и «асимметричного оружия».

Вновь передадим слово певцу будущей украинской военной мощи.

«Сентябрьская атака дронов-киллеров в Саудовской Аравии свидетельствует: основательный урон могут нанести относительно недорогие средства поражения. Особенно если их много, — пишет Бадрак. — Некоторые аналитики считают, что идею «москитного» флота вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров».

Далее директор украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения смело предлагает военному ведомству отказаться от идеи модернизации истребителей МиГ-29, перенаправив высвободившиеся средства на изготовление тысячи «относительно несложных дронов-киллеров». Подразумевается, что эта «орда» будет способна нанести неприемлемый ущерб РФ и станет частью «асимметричного щита сдерживания российской агрессии».

Звучит, конечно, впечатляюще. А как все это будет работать на деле?

Скорее всего — никак.

Против талибов работает, против «Хмеймима» — нет

Развитие систем связи и навигации еще в конце 1980-х годов сподвигло американцев начать разработку дронов, способных в режиме реального времени осуществлять наблюдение, разведку и целеуказание. Проведенная в 1990–91 годах в Персидском заливе операция «Буря в пустыне» доказала, что концепция дронов-разведчиков полностью себя оправдала.

Последующая американская кампания в Афганистане продемонстрировала, что дрон может не только находить цели, но и уничтожать их. Так появились ударные беспилотные летательные аппараты.

Дальнейший бурный технический прогресс трансформировал летающие дроны в устройства, доступные практически каждому. Что, в свою очередь, превратило бытовые дроны в потенциальную угрозу для общества. Простейшие беспилотники взяли на вооружение не только любители подсматривать за чужой жизнью, но и террористы.

С одной стороны, наступление дронов выглядит грозно и даже пугающе. Однако с другой стороны, выяснилось, что эффективное применение беспилотников возможно только против технически более слабого или плохо подготовленного противника. Можно вспомнить, как великолепно «работали» американские беспилотники против афганских талибов, имевших околонулевую ПВО, и как попытка использовать в июне этого года американский беспилотник большой дальности MQ-4C для осмотра территории, контролируемой достаточно продвинутой ПВО Ирана, немедленно привела к потере этого БПЛА.

В ту же «копилку доказательств» стоит добавить как упоминавшуюся Бадраком воздушную атаку 14 сентября на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, так и многолетнюю эпопею с налетами дронов на расположенную в Сирии российскую авиабазу «Хмеймим».

В первом случае дроны и крылатые ракеты атакующих прошли сквозь хорошо технически оснащенную, но обслуживаемую плохо подготовленным персоналом ПВО саудитов, как нож сквозь масло. Во втором случае все попытки джихадистов начиная с сентября 2015 года посредством реактивных снарядов и дронов-камикадзе нанести серьезный ущерб «Хмеймиму» в буквальном смысле разбились о тщательно выстроенную, эшелонированную, многокомпонентную и обслуживаемую хорошо обученным персоналом ПВО российской группировки.

Словом, дроны — это не панацея и не чудо-оружие. Их эффективное использование возможно в строго определенных условиях. Вдвойне этот вывод относится к воспеваемым Бадраком дронам-камикадзе.

Под последними директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения подразумевает, видимо, так называемые «барражирующие боеприпасы». Они представляют собой запускаемые как с поверхности земли, так и с воздушных и морских носителей беспилотные летательные аппараты, оснащенные чаще всего осколочно-фугасной боевой частью.

Такие дроны-камикадзе, совмещающие функции разведки, наблюдения и поражения, способны продолжительное время кружить над полем боя, сохраняя готовность к почти мгновенному нанесению высокоточного удара. Тем самым заметно сокращается временной цикл «обнаружение-поражение», что может иметь решающее значение в условиях современных боевых действий.

Уступая по ряду ТТХ ударным дронам, несущим управляемое ракетно-бомбовое вооружение, барражирующие боеприпасы, как правило, отличаются более простой, а значит и более дешевой конструкцией.

Это серьезно. На бумаге

Тысяча барражирующих боеприпасов, подобных, например, израильской Mini Harpy, способных держаться в воздухе два часа и на дистанцию в сотню км доставлять осколочно-фугасную боевую часть массой до 8 кг, — это серьезно, по крайней мере на бумаге. Но тут начинается множество «но».

Во-первых, откуда возьмется эта орда роботов-киллеров на Украине? Да, парк беспилотников в ВСУ постоянно растет, а украинские операторы дронов непрерывно оттачивают свои навыки в Донбассе. Но своими силами создать более мощный ударный дрон, чем продемонстрированная на выставке «Зброя та безпека-2017» «летающая табуретка» с привязанным пулеметом, Украина пока не смогла.

Этим, собственно, и объясняется подписание Киевом с Анкарой контракта стоимостью 69 млн долларов на поставку для ВСУ разведывательно-ударных беспилотников производства турецкой компании Baykar Makina. Понятно, что барражирующие боеприпасы Киеву обойдутся дешевле, чем шесть разведывательно-ударных Bayraktar TB2. Однако очереди из желающих продать Украине дроны-камикадзе почему-то не наблюдается. Возможно, по той причине, что «незалежной» нечем за них заплатить.

Во-вторых, откуда Киев возьмет обученный персонал, способный справиться с обслуживанием, управлением и наведением на цель тысячи дронов-камикадзе? Обучение такого персонала — дело не быстрое и тоже влетит Киеву в копеечку.

В-третьих, не совсем понятно, как пан Бадрак представляет себе использование своей орды дронов-камикадзе на практике? Есть ощущение, что украинский эксперт пытается экстраполировать на барражирующие боеприпасы закон перехода количества в качество. Мол, один дрон — ничто, а тысяча — аналог российских СЯС! Соответственно, предполагается, что сотни дронов-камикадзе в режиме боевого дежурства будут таиться в украинских полях и лесах, чтобы оттуда грозить РФ неминуемым «возмездием».

Однако дрон-камикадзе с дальностью полета под сотню км, несущий десять килограммов взрывчатки, и межконтинентальная баллистическая ракета, несущая ЯБЧ, — это, как говорят в Одессе, две большие разницы! Проще говоря, эффективность использования барражирующих боеприпасов в качестве фактора «сдерживания» России вызывает, мягко говоря, большие сомнения.

В-четвертых, ВС РФ — это не талибы. Российские силовики научились обнаруживать беспилотники и бороться с ними, пожалуй, лучше всех в мире. Это доказывается как неоднократными фактами обнаружения и последующего уничтожения украинских дронов, залетавших в российское воздушное пространство, так и продолжающейся противодроновой эпопеей «Хмеймима».

В-пятых, Российская армия располагает обширнейшим арсеналом средств обнаружения и «заземления» любых воздушных целей, включая дронов-камикадзе. Главным компонентом комплекса средств для борьбы с БЛА является система эшелонированной мобильной войсковой ПВО, которая поражает все виды и классы БЛА. Второй ключевой компонент — система РЭБ, способная подавлять каналы связи, спутниковые навигационные системы, оптико-электронные и радиотехнические средства разведки и наведения БЛА.

В-шестых, кто сказал пану Бадраку, что использование дронов-камикадзе — это прерогатива исключительно ВСУ? В эту игру вполне можно играть вдвоем! При этом Россия располагает барражирующими боеприпасами собственной разработки, а вот ВСУ о возможностях ПВО ВС РФ может только мечтать. Так что в случае применения обеими сторонами гипотетического конфликта дронов-камикадзе дело закончится игрой «в одни ворота» и воплями из Киева «А нас-то за шо?»

Это далеко не все «но», имеющиеся у идеи Валентина Бадрака. Но, как нам кажется, уже перечисленных возражений вполне достаточно, чтобы отнести предложение украинского эксперта «сдерживать» — то есть, читай, шантажировать — Россию ордой дронов-киллеров к разделу высокопатриотичных, но абсолютно несбыточных украинских фантазий.