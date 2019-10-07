Звезда КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Москва, 7 октября. Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, которая боролась с раком, скончалась в одной из московских клиник 7 октября, сообщил капитан команды и супруг женщины Сергей Жариков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Муж Евгении сообщил, что жена умерла утром в понедельник.

«Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти, — написал он в соцсети. — Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо».

В сентябре звезде КВН, выступавшей в составе команды «Сборная Снежногорска», диагностировали рак желудка на четвертой стадии. В социальных сетях представители команды, за которую играла женщина, размещали публикации с призывом пожертвовать деньги на лечение девушки.

Супруг участницы «Сборной Снежногорска» сообщил, что болезнь поздно дала о себе знать. По его словам, у Евгении неоперабельная опухоль, в сентябре начала проходить курс лучевой терапии.

Команда «Сборная Снежногорска» является чемпионом Мурманской лиги и полуфиналистом Высшей лиги МС КВН сезона 2019 года.