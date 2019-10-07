США помогут Литве заблокировать поставки электроэнергии из Белоруссии

Вильнюс, 7 октября. Министр энергетики США Рик Перри пообещал Литве поддержку в вопросе блокирования поставок электроэнергии с Белорусской атомной станции (БелАЭС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства балтийской республики.

Американский чиновник обсудил вопросы энергетики с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом. Глава литовского Кабмина заявил, что атомная электростанция, которую строят в Островце, небезопасна. По его словам, Вильнюс придерживается жесткой позиции в отношении БелАЭС и собирается блокировать импорт электроэнергии с нее. Перри, в свою очередь, заявил, что США помогут Литве.

«Премьер призвал США принять более активное участие в этом вопросе. Министр энергетики США Перри обещал поддержку», — сообщили в пресс-службе правительства Литвы.

Напомним, отношения Литвы и Белоруссии обострились на фоне строительства Белорусской атомной станции. Проект реализуют в 50 километрах от Вильнюса — в Гродненской области. Власти балтийской республики заявляют, что БелАЭС представляет «угрозу» национальной безопасности, и призывают соседние государства бойкотировать проект.

Ранее экс-председатель литовского Верховного совета и глава партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис заявил, что республике грозит «ядерная гибель» из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции. В мае 2019 года Литва отказалась от сотрудничества с Белоруссией из-за строительства атомной электростанции.

В Минске неоднократно подчеркивали, что АЭС в Островце строят в соответствии с нормами безопасности, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран. Первый энергоблок станции планируют ввести в эксплуатацию в текущем году, второй — в следующем.