ДНР обвинила Киев в срыве разведения войск в Донбассе

Донецк, 7 октября. Киев намеренно сорвал разведение войск в Донбассе, запланированное на 7 октября, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Никонорова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в котором он сообщил о срыве мероприятий по устранению нарушений на участках разведения войск в Донбассе. По его словам, развод сил в Петровском и Золотом не начался якобы из-за обстрелов.

«Высказывание главы МИД Украины свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках «Петровское — Богдановка» и «Золотое», или же намеренно срывают выполнение данных договоренностей», — констатировала она.

Глава МИД ДНР напомнила, что план-график устранения нарушений включает в себя предоставление наблюдателям миссии ОБСЕ данных об исходном нахождении сил и средств на участке разведения около Петровского. ДНР свои обязательства выполнила, однако Киев отказался это делать, выступив с деструктивными заявлениями об обязательном соблюдении режима тишины в течение семи дней.

Никонорова напомнила Украине об условиях, которые выдвинула миссия ОБСЕ.

«Украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках», — подчеркнула дипломат ДНР.

Ранее боец ДНР обвинил Киев во лжи о причинах переноса начала отвода сил в Донбассе.