Москва, 7 октября. Соединенные Штаты Америки весной 2020 года проведут в Европе масштабные учения, в рамках которых планируется «самая большая передислокация войск» на континент за последние 25 лет. Об этом сообщает американское командование.

США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск к границам России. Отмечается, что Пентагон перебросит через Атлантику 20 тысяч американских солдат. Целью учений Defender 2020 Североатлантический альянс называет повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников.

Как пишет издание Spiegel, в тренировках военных примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран альянса. Американских военных передислоцируют в Польшу и страны Балтии. Германия станет логистическим центром на время проведения учений.

Ранее член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди в ходе шестого Варшавского форума по безопасности заявил, что Североатлантический альянс собирается провести крупнейшие военные учения в Европе со времен холодной войны.

Гараменди пояснил, что целью этих учений якобы является «укрепление нашей обороны и взаимодействия союзников». Конгрессмен добавил, что на учениях будет продемонстрирована поддержка США «европейским странам в их противостоянии с РФ». По его словам, Российская Федерация, глядя на эти учения, должна «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».

Военное руководство России, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, будет внимательно следить за крупными учениями НАТО. Такое мнение в комментарии ФАН высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.