Онищенко оценил состояние здоровья покорившего новые вершины Путина

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения позволил себе короткий отдых на природе. В компании министра обороны Сергея Шойгу российский президент, которому 7 октября исполнилось 67 лет, совершил прогулку по высокогорному району сибирской тайги, полюбовался Енисеем, пособирал грибы, ягоды и другие дары природы. Видеоотчет о прогулке Путина опубликовала пресс-служба Кремля.

На основании этой видеозаписи первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в очередной раз отметил отличную физическую форму российского лидера.

«Прежде чем комментировать опубликованные видеоматериалы, напомню, что короткому отдыху президента предшествовала непростая неделя, чрезвычайно насыщенная для него физически, интеллектуально и эмоционально», — рассказал Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий напомнил, что незадолго до своего дня рождения Путин принял участие в саммите Евразийского экономического союза в Ереване, ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, принял участие в Российской энергетической неделе, на которой говорил не только об экономических проблемах.

Онищенко также напомнил о чрезвычайно содержательном и продолжительном выступлении Владимира Путина в рамках дискуссионного клуба «Валдай» и о встрече президента с победителями престижных конкурсов в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

«А уже из Сочи президент направился в Сибирь, и можно было предположить, что ему нелегко дастся столь резкая смена часовых поясов», — отметил Онищенко.

Однако, по словам первого зампреда комитета ГД, он, как врач, не заметил, чтобы этот фактор оказал какое-либо влияние на состояние президента — после длительного перелета Путин как всегда был бодр и полон сил.

«Его биоритмы оказались полностью готовы к перенастройке для прогулки по высокогорным районам, — отметил собеседник ФАН. — Если сравнивать с прошлыми горными прогулками президента, отмечу: на этот раз горы были выше — почти две тысячи метров, это было видно по облакам, и гораздо круче. Это достаточно молодые горы, с более крутыми склонами и углами наклона. Такие прогулки по пересеченной местности, особенно в условиях высокогорного кислородного голодания, требуют серьезных физических усилий. Все это говорит о хорошей физической форме президента, которая, на мой взгляд, сегодня у него лучше, чем в предыдущие годы. Кроме того, на мой взгляд, у него немного снизился вес, что также говорит о хороших показателях здоровья. Все это достигается правильным питанием и сбалансированными физическими нагрузками».

Возможность совершать длительные горные прогулки, где требуется сохранять равновесие, говорит о хорошем состоянии сосудов головного мозга и — как следствие — вестибулярного аппарата президента, отметил Онищенко.

Кроме того, парламентарий высоко оценил «сервировку стола» во время привала Путина и Шойгу.

«Меня порадовала «сервировка стола», которая была продемонстрирована в кадре. Я заметил термос, как я полагаю, с настоями целебных трав. Это очень уместно в высокогорной местности и еще один знак, что президент придерживается грамотного режима питания, который дополняют физические нагрузки. Все это ярко демонстрирует, что свой день рождения Владимир Путин встречает в отличной форме, не только физической, но и психологической, и интеллектуальной», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как Владимир Путин обычно проводит свой день рождения, какие подарки ему дарят и т. д.