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«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи машин Lada из-за проблем с тормозами

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«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи машин Lada из-за проблем с тормозами

Москва, 7 октября. Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей марки Lada модели Granta, сообщила пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва отечественных автомобилей стала проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя. Всего в список попали 3 394 транспортных средства. На машинах будет выполнена замена устройства тормоза.

Как отметил Росстандарт, все ремонтные работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.

Сотрудники «АвтоВАЗа» проинформируют о необходимости доставки машины в дилерский центр владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, через почту или по телефону. Кроме того, автолюбители также могут сами отправить машину в дилерский центр, посмотрев VIN-код, отметил «Царьград».

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Источник: Пресс-служба Росстандарта
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