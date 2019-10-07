Трамп заявил, что США должны выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии

Вашингтон, 7 октября. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии и вернуть американских военных домой.

«США должны были быть в Сирии 30 дней... Мы остались и погружались все глубже и глубже в бой без видимой цели... Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой», — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.

Трамп напомнил, что в 2017 году в регионе свирепствовало ИГ1 (запрещено в РФ), которое сейчас удалось удалось победить, пишет SM-News.

6 октября президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе которых обсуждалось создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Позднее Эрдоган сообщил, что США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии перед операцией, которая, как ожидается, будет проведена Турцией к востоку от Евфрата.

Напомним, с 2014 года международная коалиция во главе с США проводит операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии без разрешения сирийских властей. При этом после вторжения коалиции США на территорию Сирии террористам ИГ удалось увеличить контролируемую территорию, в результате чего к 2015 году боевики контролировали 70% республики. Кроме того, авиаудары международной коалиции во главе с США нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.