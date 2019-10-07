Политолог объяснил курс Украины на евроинтеграцию инфантилизмом окружения Зеленского

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины, а целью Киева — продолжение курса на евроинтеграцию.
«Стратегическая цель России — разворот Украины, наша стратегическая цель — продолжение курса», — заявил Кулеба.
Окружение президента Украины Владимира Зеленского оказывает ему плохую услугу, продолжая политику прежнего лидера страны Петра Порошенко по отношению к России, считает генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.
Украинский политик сравнил отношения между странами с конкуренцией на рынке и сообщил, что Украина не будет «сидеть сложа лапки и говорить: окей, задавили, так задавили». По его словам, каждый ведет свою игру — и «здесь силы асимметричны».
Вице-премьер добавил, что Россия якобы продолжит пытаться мешать развитию Украины. Как отметил Кулеба, курс Украины на евроинтеграцию неизменен. Он также подчеркнул, что «разворот» Украины от ЕС недопустим и экономически невыгоден.
Алексей Мухин обращает внимание, что в последнее время украинские власти «демонстрируют некий инфантилизм», когда с одной стороны произносят ритуальные фразы, доставшиеся от экс-президента Порошенко, а с другой стороны «за деревьями совсем не видят леса».
«Владимир Зеленский был избран президентом Украины, когда в основу своей кампании предложил немного другие тезисы. Сейчас, пытаясь «переиздать» правительство Порошенко, окружение Зеленского оказывает ему плохую услугу. Потеря рейтинга сопряжена с тем, что ты не выполняешь свои предвыборные обещания», — заявил Мухин в беседе с Федеральным агентством новостей.
О связи рейтинга политика и его предвыборных обещаний говорил президент России Владимир Путин на одном из заседаний Валдайского клуба, напоминает эксперт.
«У Зеленского может получиться только тогда стать профессиональным политиком, когда он будет выполнять свои предвыборные обещания. Зеленскому и его окружению нужно прислушиваться, что говорят старшие товарищи», — добавил политолог.
Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина сохранит курс на евроатлантическую интеграцию, однако изменит тактику в данном вопросе. Он напомнил, что сейчас у Киева нет шансов присоединиться к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ). Кроме того, в 2008 году Украина уже подавала заявку на присоединение к ПДЧ, однако эти действия не были восприняты положительно. Позже политолог Юрий Кот объяснил, почему у Украины нет будущего в НАТО и ЕС, а встречи по поводу ее вступления в организации носят «ритуальный характер».
В 2018 году Верховная рада внесла в конституцию изменения, которые закрепляют курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Евросоюзу нужно как минимум 10 лет, чтобы принять решение по членству Украины в организации, а эксперты считают шансы Киева на вхождение в состав НАТО минимальными.