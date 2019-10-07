Политолог объяснил курс Украины на евроинтеграцию инфантилизмом окружения Зеленского

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины, а целью Киева — продолжение курса на евроинтеграцию.

«Стратегическая цель России — разворот Украины, наша стратегическая цель — продолжение курса», — заявил Кулеба.

Окружение президента Украины Владимира Зеленского оказывает ему плохую услугу, продолжая политику прежнего лидера страны Петра Порошенко по отношению к России, считает генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

Украинский политик сравнил отношения между странами с конкуренцией на рынке и сообщил, что Украина не будет «сидеть сложа лапки и говорить: окей, задавили, так задавили». По его словам, каждый ведет свою игру — и «здесь силы асимметричны».

Вице-премьер добавил, что Россия якобы продолжит пытаться мешать развитию Украины. Как отметил Кулеба, курс Украины на евроинтеграцию неизменен. Он также подчеркнул, что «разворот» Украины от ЕС недопустим и экономически невыгоден.

Алексей Мухин обращает внимание, что в последнее время украинские власти «демонстрируют некий инфантилизм», когда с одной стороны произносят ритуальные фразы, доставшиеся от экс-президента Порошенко, а с другой стороны «за деревьями совсем не видят леса».

«Владимир Зеленский был избран президентом Украины, когда в основу своей кампании предложил немного другие тезисы. Сейчас, пытаясь «переиздать» правительство Порошенко, окружение Зеленского оказывает ему плохую услугу. Потеря рейтинга сопряжена с тем, что ты не выполняешь свои предвыборные обещания», — заявил Мухин в беседе с Федеральным агентством новостей.

О связи рейтинга политика и его предвыборных обещаний говорил президент России Владимир Путин на одном из заседаний Валдайского клуба, напоминает эксперт.

«У Зеленского может получиться только тогда стать профессиональным политиком, когда он будет выполнять свои предвыборные обещания. Зеленскому и его окружению нужно прислушиваться, что говорят старшие товарищи», — добавил политолог.